[Sorties Comics] Jeudi 02 Novembre

Panini Comics

J.M. DeMatteis, Mike Zeck



Kraven le Chasseur n’a qu’une obsession : écraser celui qui l’a toujours humilié… Spider-Man. Et pour y parvenir, il a décidé de devenir lui-même le Tisseur. Vaincu et enterré vivant, Peter Parker devra littéralement revenir d’entre les morts pour affronter son adversaire une dernière fois.

(Contient les épisodes US Web of Spider-Man (1985) 31-32, Amazing Spider-Man (1963) 15, 293-294 et 634-637 (II), Spectacular Spider-Man (1976) 131-132 et 249-253, Marvel Team-Up (1972) 128, Amazing Spider-Man: Soul of the Hunter (1992) 1, Sensational Spider-Man (1996) Annual 1, What If…? (1989) 17 et What The…? (1988) 3 (I), précédemment publiés dans SPIDER-MAN – LA COLLECTION ANNIVERSAIRE 4 – LA DERNIÈRE CHASSE DE KRAVEN, MARVEL EPIC : AMAZING SPIDER-MAN – DE GRANDS POUVOIRS, MARVEL TEAM-UP : L'INTEGRALE 1983, MARVEL EVENTS : SPIDER-MAN – LA DERNIERE CHASSE DE KRAVEN, SPIDER-MAN EXTRA 13, SPIDER-MAN (V1) 27, SPIDER-MAN (V2) 138-139, NOUS SOMMES LES SPIDER-MEN et inédit)

Prix : 70€