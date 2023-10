[Sorties Comics] Vendredi 27 Octobre

Urban Comics



De retour à Novigrad, Geralt accepte de protéger la fille d'un notable des assauts d'un soupirant trop entreprenant. La mission du sorceleur s'achève lorsqu'il découvre l'identité de l'amant : il s'agit de Jaskier, conteur, troubadour et chroniqueur officiel de la saga du Loup Blanc. Alors que Geralt s'enquiert de Priscilla, le joli coeur lui présente bien vite sa dernière trouvaille : une malle magique, gagnée lors d'une partie de gwynt à Oxenfurt. Au contact du médaillon du sorceleur, la malle embarque à son bord les deux amis pour les terres lointaines du royaume d'Ophir, très loin "derrière les mers"...

Contenu vo : The Witcher: Of Flesh and Flame #1-#4, The Witcher: Fading Memories #1-#4, The Witcher: Witch's Lament #1-#4, and the Free Comic Book Day 2021 short story The Witcher: Once Upon a Time in the Woods

Prix : 35€