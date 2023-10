[Sorties Comics] Jeudi 26 Octobre

404 Comics



« Personne ne sait à quoi a ressemblé la dernière journée de cet homme qui s’appelait Howard Phillips Lovecraft. Personne ne sait, sauf moi. Car moi, j’y étais. J’y étais et je vais tout vous raconter. »

L’auteur français Romuald Giulivo et l’artiste polonais Jakub Rebelka (Origins, Judas…) se sont réunis pour nous transmettre le récit onirique des ultimes moments du célèbre auteur américain. Pièce de théâtre sous forme de dialogues intérieurs, Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft revisite les contrées imaginaires de l’auteur, les souvenirs de l’homme, ses colères et ses zones d’ombre. On y suit le dernier voyage d’un homme complexe et torturé faisant face à ses choix, ses errances et ses renoncements, persuadé que seule une nuit éternelle réconfortante attend les hommes au moment de leur mort. Mais un auteur n’est-il pas par essence immortel grâce à ses récits dont nous sommes les dépositaires ?



Bâti comme une étrange cathédrale gothique, Le Dernier Jour de Lovecraft est un roman graphique hors norme faisant de la fin d’un homme le début d’un mythe.



Pour sa première incursion dans le monde séquentiel, Romuald Giulivo réalise un coup de maître en puisant tout autant dans la vie du célèbre auteur que dans le domaine du rêve cher à Gaston Bachelard. Au dessin, le trop rare Jakub Rebelka, amoureux transi de la prose du reclus de Providence, atteint des sommets d’illustrations organiques non euclidiennes.

Prix : 24.95€