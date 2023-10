[Sorties Comics] Mercredi 25 Octobre

Hi Comics

Reprenant les fondements de l’histoire des personnages cultes des années 1980, Kevin Eastman et Tom Waltz nous embarquent dans les bas-fonds et égouts de Manhattan, aux côtés de quatre Tortues mutantes bien connues, d’un rat géant et du terrible Shredder. Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello ont commencé leurs aventures dans un laboratoire avant de devenir les héros que l’on connaît, destinés à déjouer les innombrables menaces qui pèsent sur le monde. Représentant bien plus que des figures bienveillantes, impossible de ne pas s’attacher à ces reptiles pleins d’humanité et à l’univers complexe dans lequel ils évoluent, de New-York à Northampton en passant par les confins de l'espace.



Contenu VO : TMNT #13-20 + Casey Jones, April, le Fugitoïde, Krang, Baxter Stockman + Secret History Of The Foot Clan #1-4

Prix : 39.95€