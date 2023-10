[Review VF] Ice Cream Man Tome 2

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit d'Ice Cream Man Tome 2, écrit par W. Maxwell Prince et est dessiné par Martin Morazzo. Il est sorti le 13 octobre pour 18 euros. Il correspond au titre US Ice Cream Man vol 2 : Strange Neapolitan.

Le marchand de glace est de retour... Avec sa camionnette il sillonne les rues et continue à semer l'effroi. Quel nouveau parfum vous ferait envie ? Fraise, folie, pistache, agonie ? Voici contées de nouvelles tranches de vies où la souffrance rivalise avec la désolation. Mais un étrange protagoniste semble ne pas vouloir laisser le vendeur de crème glacée asseoir son règne de terreur... Le démon aurait-il une Némésis ?

Presto subito !

Le principe d'Ice Cream Man n'est pas sans rappeler un autre titre de l'éditeur Huginn & Muninn : Silver Coin. En fait, les deux titres sont des anthologies horrifiques et les deux titres proposent des histoires d'un chapitre qui n'ont rien en commun les unes avec les autres si ce n'est un élément. Pour Silver Coin, il s'agissait d'une pièce en argent (forcément) et pour Ice Cream Man, il s'agit d'un vendeur de glace (forcément).

Par contre, contrairement à la pièce en argent, le vendeur de glace n'est pas uniquement l'élément déclencheur des scènes d'horreur. Ici, il est plus directement lié au scénario, s'implique un peu plus. D'ailleurs, on peut noter que le personnage porte pas mal de choses sur ses épaules. L'horreur, le suspense, les retournements de situation directes ou indirectes... tout passe par lui. C'est un personnage intriguant, difficile à cerner et, il faut bien le dire, réussi. Maxwell Prince maîtrise totalement ce dernier et semble savoir où il va. Les histoires sont toutes étranges, glauques et, il faut bien le dire, intéressantes à lire.

Pour ce deuxième tome, le scénariste va plus loin, tente plus de choses. Les chapitres 5 et 6 sont audacieux du point de vue de la mise en scène et de la construction. Une audace qui s'est avérée payante tant ces deux chapitres sont une réussite et, nous pouvons même dire, un vent de fraîcheur dans le milieu de l'horreur. Un scénariste inspiré qui donne un coup de fouet à une série qui aurait pu s'essouffler s'il s'était contenté d'utiliser la même recette.

Toi, moi et la tête de Tim. On peut être une famille.

Concernant la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à redire. Le travail proposé est dans la lignée de ce qui a été fait dans le premier tome. Martin Morazzo effectue des dessins qui collent bien à l'univers de Maxwell Prince. Ceraines cases sont assez impressionnantes au niveau du jeu des ombres et de la mise en scène ce qui aide grandement quant à l'immersion du lecteur tout en renforçant le côté "horrifique" de certaines parties de l'oeuvre. La cover principale reprend le principe de celle du premier tome mais en allant plus loin dans l'horreur. Elle est très bien réalisée tant elle résume parfaitement le principe du comics.

En bonus, vous trouverez les variant covers (dont l'excellente cover de Vanesa R. Del Rey), des croquis ainsi que quelques pages détaillées par les auteurs pour montrer comment l'épisode a été réalisé.