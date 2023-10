[Review VF] Silver Coin Tome 2

La review du jour est un titre proposé par Huginn & Muninn. Il s'agit de Silver Coin Tome 2. Le numéro est écrit par Josh Williamson, Ram V, Matthew Rosenberg, Vita Ayala et Michael Walsh et est dessiné par ce dernier. Il est sorti le 13 octobre pour 18 euros.

La malédiction continue à se nourrir... Un jeune garçon voulant à tout prix devenir le champion d'un jeu d'arcade, un accro aux jeux de casino soudain en veine... La mystérieuse pièce d'argent poursuit son voyage, répandant fatalité et désarroi sur son passage. A travers les siècles et les époques, le schéma reste identique : un même sou, un nouveau propriétaire, un énième malheur. Est-ce qu'un jour la boucle pourra être brisée ? Dans ce second volume, Michael Walsh, connu et primé pour son travail sur Star Wars et Justice League/Black Hammer, fait une fois encore équipe avec les meilleurs scénaristes du moment : Josh Williamson (Nailbiter, Batman/Superman), Ram V (Blue in Green, Swamp Thing), Matthew Rosenberg (What's the furthest place from here?, Hawkeye, 4 Kids Walk into a Bank) et Vita Ayala (New Mutants, The Wilds) afin de faire frissonner d'angoisse tous les amateurs d'horreur

Oh mon Dieu ! J'ai touché le jackpot ! J'arrive pas à y croire !

Le principe de Silver Coin est, au final, assez simple. Un numéro, une histoire complète, un scénariste. Ce format anthologique et le fait que chaque numéro se termine par un twist horrifique font ainsi écho aux règles immuables des Contes de la Crypte. Dans le même ordre d'idée, chaque numéro s'achève par le fait que la pièce ensanglantée se retrouve "perdue dans la nature" pour une raison ou pour une autre, attendant sa prochaine victime. Par contre, ce n'est pas pour autant que les numéros se suivent. Par exemple, si la pièce tombe au sol à la fin d'un numéro, nous ignorons qui va la ramasser. Elle se trouvera tout simplement ailleurs lors de l'épisode suivant.

Pour ce qui est du scénario en lui-même, c'est tout de même très libre. Comme signalé, il n'y a ni continuité scénaristique, ni thème commun, ni fil rouge (si ce n'est la pièce). Ainsi, l'épisode "high score" fait tout de même très geek avec, en plus, une petite référence à Jason et une apparition de Spawn tandis que l'épisode "Tzompanco" se passe dans le milieu des casinos (rien à voir avec le premier numéro donc). Le premier épisode est assez expéditif tandis que le troisième s'attarde un petit peu plus sur les personnages. Autant dire qu'il y en aura donc pour tous les goûts. Il s'agit d'une lecture plutôt léger et divertissante. Le genre de lecture idéale afin de se vider un peu la tête. Dans ce sens, elle reste dans la lignée de ce qui avait été proposé dans le premier tome.

De nouvelles informations ont révélé que le policier soi-disant héroïque qui a sauvé la petite Cherish Walker il y a quelques semaines était en réalité responsable de l'incendie qui a failli coûter la vie à la jeune fille. Un incendie qui semble en lien avec d'autres sinistres dans le sud du Bronx. Il a été brûlé vif quand la porte d'un immeuble s'est refermée lors d'un énième acte de pyromanie.

Pour ce qui est de la partie graphique qui est, finalement, le seul élément qui donne un sentiment de continuité entre tous les numéros, elle est réalisée par Michael Walsh qui, pour le coup, fait un travail plus qu'honorable. Son trait colle plutôt bien à l'ambiance horrifique notamment lorsque le scénario tend vers le surnaturel. Il y a un juste milieu de trouvé dans les scènes plus sanglantes, plus horribles, qui nous permet d'apprécier la lecture sans pour autant en sortir. Le travail sur les ombres ainsi que la mise en scène sont également à saluer.

En bonus, vous trouverez une cover alternative ainsi qu'un numéro bonus intitulé "ce qui brille" écrit par Chris Hampton et dessiné par Gavin Fullerton.