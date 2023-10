[Sorties Comics] Jeudi 12 Octobre

Black River



Un récit fantastique effrayant du conte de fées Blanche-Neige par les créateurs à succès du New York Times Neil Gaiman et Colleen Doran !

Une reine pas si méchante est terrifiée par sa monstrueuse belle-fille et est déterminée à repousser cette créature et à sauver son royaume d'un monde où on ne vit pas si heureux que ça à la fin.

Blanche-Neige est une icône de contes de fées classiques, en partie grâce à Walt Disney, son apparence est inoubliable : cheveux noir de jais, lèvres rouge foncé, peau immaculée et blanche comme neige.

La description à elle seule évoque une autre légende, une autre créature, tout aussi célèbre.

