[Sorties Comics] Mercredi 11 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Mark Verheiden, John Arcudi, Chris Warner, Evan Dorkin



Assoiffés de sang, dotés d’armes ultraperfectionnées et d’une technologie de camouflage… les chasseurs les plus féroces de la galaxie sont de retour ! Dans ce recueil titanesque, les célèbres extraterrestres débarquent sur notre planète pour choisir des guerriers dignes de les affronter.

(Contient les épisodes US Predator 1-4, Predator 2 1-2, Predator: Big Game 1-4, Predator: Cold War 1-4, Predator: The Bloody Sands of Time 1-2, Predator: Bad Blood 1-4, Predator: Invaders from the Fourth Dimension, Predator: Dark River 1-4, Predator: Strange Roux, Predator: Kindred 1-4, Dark Horse Presents 46 et 119 (extraits), Dark Horse Comics 1-2, 4-7, 10-14, 16-18 et 20-21 et A Decade of Dark Horse 1, précédemment publiés dans Predator 1-2, Predator (Soleil) et inédits)

Prix : 80€