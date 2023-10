[Review VF] Batman One Bad Day : Gueule d'Argile

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman One Bad Day : Gueule d'Argile. Le numéro est écrit par Collin Kelly et Jackson Lanzing et est dessiné par Xermanico. Il est sorti aujourd'hui pour 15 euros. Il contient les titres US Batman - One Bad Day: Clayface #1.

Basil Karlo a toujours rêvé d'être acteur... ou plutôt d'être le plus grand acteur de tous les temps. Mais lorsqu'il est devenu Gueule d'Argile , sa vie a pris un tournant inattendu. Aujourd'hui, après bien des années de lutte face à Batman, il a décidé de changer d'air. Arrivé dans la capitale mondiale du cinéma, loin de l'atmosphère viciée de Gotham, il s'y forge une nouvelle identité et reprend son rêve où il l'avait laissé. Mais pour arriver à être la star qu'il souhaite devenir, il va devoir façonner Los Angeles à son image...

En huit tomes consacrés à autant de vilains de l'univers Batman , la série One Bad Day se focalise sur la transformation de huit destins "ordinaires" de Gotham en monstres. C'est ainsi que, le mois dernier, nous nous étions concentré sur le personnage de Catwoman . Après un excellent récit autour du Sphinx review disponible ici), un autre plus décevant autour de Double Face (review disponible ici) et d'autres récits autour du Pingouin ou encore de Mr Freeze . Urban Comics vous propose cette fois de se focaliser sur Gueule d'Argile .

Beaucoup de gens dans cette ville ne sont que des façades. Je suis ravi d'avoir pu rencontrer quelqu'un de si authentique.

Un scénario assez simple, un schéma qui se répète, peu de personnages vraiment développés... et ça marche. Cela marche même du feu de Dieu ! Gueule d'Argile est décrit comme étant rien d'autre qu'une roue libre incapable de gérer la moindre frustration, le moindre échec. Non seulement, c'est une étiquette qui lui va bien mais, en plus, ce sont des défauts qui ne sont pas forcément très exploités dans les comics. Avoir repris le concept du Red Hood est également une excellente idée et permet de bien rebondir sur l'univers du cinéma et ses difficultés. Finalement, le seul truc qui coince, c'est le fait que le côté colérique du personnage fait que tout ce qui lui tombe dessus est de sa faute. Entendez par là que, si ce n'est le fait qu'il n'ait pas été pris comme acteur la première fois, tout le reste n'est pas dû à la malchance ou à la société, mais bien à ses choix. Sur ce point, on s'éloigne donc du principe même du One Bad Day qui dit qu'une seule mauvaise journée peut vous faire basculer chez les fous. Il y a bien une mauvaise journée mais ce n'est pas vraiment dû à tout ce qui se passe autour de lui.

Pour le reste, nous avons un titre qui n'a pas vraiment de rebondissements mais qui n'en reste pas moins divertissant. Le combat est vite expédié mais bon, ce n'est pas vraiment ce que l'on voulait voir dans cet opus.

En somme, il s'agit d'un bon récit autour du personnage autour de Gueule d'Argile mais d'un mauvais "One bad day". Mais contrairement à des personnages comme Double Face ou le Pingouin, les opus autour de Gueule d'Argile se comptent sur les doigts de la main en France. Et c'est encore plus rare s'ils sont de qualité. En partant de ce principe, nous allons éviter de faire la fine bouche et nous contenter de dire "c'est nickel, merci Urban !".

... Je crois que ça ira. On vous recontactera.

Cette fois encore, la partie graphique est de qualité. Ce point aura définitivement été une valeur sûre pour l'ensemble des opus One Bad Day. Les dessins, la colorisation et le jeu des ombres sont pas mal du tout. Et, bien sûr, la mise en scène (qui est très important dans cet opus) est plus que soignée.