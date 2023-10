Les titres de Lee Bermejo prévus en janvier chez Urban !

Même si la thématique entreprise cette année par Urban Comics « un mois, un auteur » se clôturera avec l'arrivée de 2024, il faut croire que Lee Bermejo tiendra une place de choix pour le 26 de janvier, puisque l’éditeur annonce publier ses derniers titres en grand format.

En premier lieu nous pourrons retrouver le one-shot Batman : Cher Détective. Un projet un petit peu particulier, puisqu’il ne s’agit pas véritablement d’une bande dessinée mais plutôt d’une nouvelle illustrée. Un exercice de style dans lequel s’est lancé l’artiste, dont le principe narratif étant qu’un mystérieux admirateur adresserait une lettre à l’attention du justicier de Gotham. Chaque passage de la lettre est illustré par une oeuvre de Bermejo... donnant presque lieu en somme, à un recueil de couvertures narratif.

Batman a reçu de nombreuses lettres par le passé. Mais celles qu'il vient de découvrir sont d'un genre différent. L'expéditeur anonyme paraît connaître intimement le Chevalier Noir , et sans attendre de réponse de sa part, semble espérer s'insinuer dans son esprit, le pousser dans ses retranchements... le faire douter. Mais qui donc se cache derrière ces énigmes épistolaires ?

Enfin il s’agira du premier tome (ou nuémro) de la mini-série A Vicious Circle, publiée en creator owned chez Boom Studios!. Associé cette fois au scénariste Mattson Tomlin, la particularité du titre est de voir Lee Bermejo adapter son dessin aux différentes époques à laquelle nous plonge le récit, puisqu’il s’agira de suivre le destin d’un voyageur temporel.

Si Shawn Thacker vous disait ce qu'il est et d'où il vient, vous ne le croiriez pas. Car Shawn Thacker est non seulement un assassin, mais il vient surtout du futur. Depuis l'assassinat de sa famille, il cherche à se venger du seul homme à partager la même malédiction que lui : être projeté dans le temps et l'espace à chaque fois qu'ils prennent une vie humaine. Du XXIIe siècle tokyoïte à la Nouvelle-Orléans des années 1950, en passant par l'ère jurassique et au-delà, les deux rivaux s'affrontent avec violence dans l'espoir de changer le cours de l'Histoire.

Concernant l’édition, Urban Comics proposerait les deux titres en grand format, dans la lignée des albums de Laila Starr ou The Nice House On The Lake. Un choix éditorial tenant à mettre en valeur les planches de l’artiste, mais aussi et sûrement, pour se rapprocher des éditions franco-belges, afin de justifier le prix de 15€ pour une pagination de 64 pages pour chaque titre !

À noter aussi que la série A Vicious Circle, prévu en 3 issues, n’étant pas encore terminée aux US, Urban prend le partie de publier un numéro à la fois. Un lever de sourcil curieux pour ce choix de publication en lieu et place d’un seul volume comprenant le récit complet, une fois la série terminée.