[Sorties Comics] Vendredi 06 Octobre

Vestron



Pas de note

Dans les derniers épisodes de MIGHTY MORPHIN : Après une récente tragédie qui a ramené un ancien Ranger, Kimberly voit un avenir où les Mighty Morphin Power Rangers semblent avoir disparu. Craignant le pire, Kimberly implore Billy de l’aider à développer un moyen d’éviter cela. Mais l’avenir est incertain… et Kimberly va-t-elle accidentellement provoquer le destin qu’elle qu’elle espère éviter ?

Contient également l’histoire Countdown

to Ruin : découvrez les origines d’Andros et Zhane, et ce que l’avenir réserve aux Power

Rangers !

Prix : 17.95€