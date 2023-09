[Sorties Comics] Mercredi 06 Septembre

Gerry Conway, Doug Moench, Al Milgrom, Pat Broderick… Captain Marvel est de retour sur Terre, mais il espérait peut-être un accueil plus chaleureux ! Ses ennemis de l'Empire Kree l'ont suivi, une guerre éclate et se répand sur trois galaxies. Mar-Vell aura besoin de l'aide des Inhumains et des Avengers ! Et jusqu'à quand sera-t-il lié à Rick Jones ? (Contient les épisodes US Captain Marvel (1968) 47-57, Avengers Annual (1967) 7 et Marvel Two-in-One Annual (1976) 2, précédemment publiés dans MARVEL TWO-IN-ONE : L'INTÉGRALE 1978 et Titans 13-23)

