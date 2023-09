[Sorties Comics] Vendredi 1er Septembre

Huginn & Muninn



Pas de note

Après avoir poursuivi des robots dans les tunnels de Buzztown, Frank Einstein alias Madman et sa petite amie, Jo, partent rejoindre le cirque Bing-a-Ding pour une croisière mouvementée où il se retrouve accusé de meurtre ! Ce n'est que le début de péripéties au cours desquelles le héros va croiser la route du Blast, un terroriste surpuissant, de Chow Skip-Wang, agent du Tri-?il, et de Facteur Max, une intelligence artificielle redoutable, tout en se voyant prêter main-forte par l'agent du B.P.R.D. Hellboy et Big Guy, le robot au service de l'armée ! Issu de l'imagination sans limites et du trait singulier du scénariste-dessinateur Mike Allred (X-Statix, Silver Surfer), Madman est l'une des institutions du comic book indépendant depuis plus d'une trentaine d'années. Cette intégrale en douze volumes propose la totalité des mini-séries et séries régulières consacrées au héros ainsi que les titres dérivés du « Madmaniverse ». Dans ce tome, aux côtés des numéros 3 à 10 de la série publiée chez Dark Horse, vous pourrez découvrir les premiers pas de Mike Allred en tant qu'auteur de comics via l'oeuvre de jeunesse They!, réalisée dans les années 1980 avec son frère, Lee, et mise en couleur pour l'occasion par son épouse, Laura.

Prix : 29.95€