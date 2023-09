[Review VF] Poison Ivy Infinite : Tome 1 Cycle vertueux

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Poison Ivy Infinite Tome 1 : Cycle vertueux. Le numéro est écrit par G. Willow Wilson et Neil Gaiman et est dessiné par Marcio Takara, Dani, Brian Level et Mark Buckingham. Il est sorti le 18 août pour 19 euros. Il contient les titres US Poison Ivy #1-6 + Batman #124 back-up + Secret Origins #36 (1989).

Pamela Isley a été beaucoup de choses dans sa vie. Une super-vilaine, une scientifique, une activiste, une reine et... une morte. Dans un nouveau corps, et animée d'un objectif radical, Ivy quitte Gotham et celle qui l'y retenait pour entreprendre la plus grande mission de sa vie, un cadeau qui guérira enfin les maux de notre planète : l'extinction de l'humanité.

- Elle m'a pris tout ce qui comptait pour moi. Et tu l'as laissée faire. - Mais on essayait de te sauver. - Vous avez sauvé ce qui ne comptait pas.

Suite aux derniers évènements survenus, Ivy quitte Harley et, plus généralement, Gotham (pas de panique, une fois encore, Urban Comics a fait du bon boulot niveau introduction/remise en contexte donc pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, tout est expliqué). Son but est à présent de se rendre dans un endroit bien précis afin de proliférer ses spores, champignons et autres et ainsi exterminer l'humanité. Là où cela coince pour Ivy (et où c'est pratique pour le scénariste et le lecteur), c'est que la super-vilaine est recherchée. Elle ne peut donc pas se contenter d'aller du point A au point B. Elle doit faire profil bas. A travers sa mission on ne peut plus urgente pour Ivy du fait de son état de santé, l'auteur nous propose donc un road trip qui permettra à cette dernière de croiser bon nombre de personnages. Certains seront odieux et la conforteront dans son idée, d'autres seront extrêmement empathiques... et la conforteront également dans son idée...

Vous l'aurez compris, l'auteur rend ainsi hommage à la complexité du personnage tout en y ajoutant une sérieuse dose de froideur. Une complexité qui se reflette également dans notre monde dans le sens où l'auteur invite le lecteur à réfléchir aux choix qu'il fait en rappelant un fait universel : tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Être humain, c'est faire du mal à la planète et ce, même si tu es végétarien. Ici, le scénariste prend donc le parti de pousser au débat et de ne jamais prendre le chemin du manichéisme.

Toujours afin de pousser à la réflexion, l'auteur met énormément en avant les pensées d'Ivy donnant une approche très intimiste à l'oeuvre. A ce titre, la dernière mission d'Ivy prendre des allures de jugement de l'humanité. Une approche extrêmement efficace dans le sens où le scénariste présente bien les choses. On comprend bien que le but de tout ceci n'est pas de te donner la bonne réponse mais de te pousser à te poser les bonnes questions. C'est une étiquette qu'Ivy a possédé plus d'une fois par le passé. La lui redonner tout en la mettant au goût du jour est donc une excellente initiative.

A noter qu'au final, vous vous retrouvez ici avec un récit complet. Il y a bien une suite et on sait vers quoi l'auteur se dirige mais dans le sens où on partira un peu sur autre chose avec le tome 2 et que l'intrigue liée au tome 1 s'achève ici, on peut très bien prendre ce tome comme étant un tout.

J'aime le monde. J'en adore chaque racine, chaque graine, chaque petit insecte pollinisateur. Surtout, je t'aime toi.

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins de Marcio Takara sont très bons. Toutes les planches en pleine page sont excellentes avec, en tête, celle où Ivy plante des fleurs. De manière générale, on notera que tout ce qui touche aux pouvoirs d'Ivy, tout ce qui a une dimension un peu plus fantastique, est incroyable. Cela vaut pour la métamorphose des personnages ou la prolifération des plantes. Un résultat final incroyable qui est également à mettre au crédit du coloriste. Les covers sont plutôt bonnes notamment celle du troisième numéro qui vaut vraiment le détour.

En bonus, vous trouverez de sublimes covers alternatives (Dan Mora, Tula Lotay ou le toujours aussi exceptionnel Stjepan Sejic).

A noter également la présence d'un numéro écrit par Neil Gaiman. Il s'agit de Secret Origins #36 qui date de 89. Une lecture sympathique.