[Review VF] Batman One Bad Day : Catwoman

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman One Bad Day : Catwoman. Le numéro est écrit par G. Willow Wilson et est dessiné par Jamie McKelvie. Il est sorti le 18 août pour 15 euros. Il contient les titres US Batman - One Bad Day: Catwoman.

Alors que Selina Kyle n'était qu'une adolescente, sa mère a dû se résoudre à vendre une broche dont elle avait héritée à un prêteur sur gages peu scrupuleux. Quelques années plus tard, lorsque Catwoman apprend que ce bijou est en réalité d'une valeur inestimable, elle n'a plus qu'une idée en tête : reprendre ce trésor familial à tout prix ! Mais cette course effrénée ne risque-t-elle pas de déterminer le reste de son existence ?

En huit tomes consacrés à autant de vilains de l'univers Batman , la série One Bad Day se focalise sur la transformation de huit destins "ordinaires" de Gotham en monstres. C'est ainsi que, le mois dernier, nous nous étions concentré sur le personnage de Bane . Après un excellent récit autour du Sphinx review disponible ici), un autre plus décevant autour de Double Face (review disponible ici) et d'autres récits autour du Pingouin ou encore de Mr Freeze , Urban Comics vous propose cette fois de se focaliser sur Catwoman .

L'histoire ne reste jamais dans le passé.

Une fois n'est pas coutume, le fameux "bad day" est un petit peu particulier. Pour résumer la chose, l'auteur explique que la mauvaise journée en question est la journée durant laquelle la mère de Catwoman a vendu un bijou afin de payer le loyer et qu'elle se serait, peut-être, faite avoir lors de la vente. Soit. Sauf que si on part du principe que le "bad day" est un évènement plus ou moins traumatisant qui a poussé le personnage vers la criminalité, on ne peut pas vraiment dire que la vente de l'objet soit l'évènement traumatisant. Il s'agit d'une conséquence au fait qu'ils n'aient pas les moyens ou, comme le signale le personnage, que sa mère doive se battre dans un monde qui n'est "pas juste". Tout cela pour dire qu'ici, le point de départ est beaucoup plus confus que dans les autres opus de la collection.

Outre ce détail, l'opus est plutôt bon. L'auteur a de bonnes idées et les retournements de situation bien que prévisibles pour certains, n'en restent pas moins de qualité. Le personnage est respecté et le flashback, quoique très expéditif, est appréciable. Pour autant, la bonne surprise de ce tome reste sans doute la super-vilaine. Originale, intriguante, mystérieuse, forte... elle a tout pour plaire et s'avère être un sérieux rempart pour Catwoman . A titre tout-à-fait personnel, cela ne me dérangerait pas que DC Comics donne un avenir à ce personnage.

Du côté des points négatifs, il n'y en a pas tant que ça. On regrettera, tout au plus, que l'on finisse un peu par tourner en rond au niveau des thèmes abordés. C'est dommage.

Dans un monde juste, ma mère n'aurait pas été obligée de vendre une chose aussi précieuse rien que pour nous permettre de garder un toit au-dessus de la tête. Mais ce n'est pas un monde juste.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez exceptionnelle. On peut même dire que les défauts sont plutôt rares. Les personnages sont travaillés avec, en tête, Catwoman qui est assez incroyable. Le visage, le regard, les tenues, sa silhouette/musculature... Tout est fait pour rendre hommage de la meilleure des manières à l'un des personnages les plus connus et appréciés du Batverse. Ajoutez à cela une mise en scène soignée, une colorisation intelligente et quelques scènes qui sortent clairement du lot (comme la double page durant laquelle Catwoman se débarasse de la sécurité) et vous avez une partie graphique solide.