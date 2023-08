[Sorties Comics] Mercredi 23 Aout

Panini Comics



Donny Cates, Collectif



À la tête d'une armée de dragons, Knull, le Dieu des Symbiotes, se dirige vers la Terre. Face au Roi en Noir, les héros vont devoir se battre pour empêcher les ténèbres de régner, dans une édition gigantesque en deux volumes contenus dans un précieux coffret.

(Contient les épisodes US King in Black (2021) 1-5, Venom (2018) 31-34, King in Black: Wiccan & Hulkling (2021) 1, Guardians of the Galaxy (2020) 10, King in Black: Ghost Rider (2021) 1, King in Black: Black Knight (2021) 1, The Union (2020) 1-2, Spider-Woman (2020) 7-8, Daredevil (2019) 26-27, Black Cat (2020) 1-4, Fantastic Four (2018) 29-30, Miles Morales: Spider-Man (2019) 23, King in Black: Marauders (2021) 1, Savage Avengers (2019) 17-19, Deadpool (2019) 10, King in Black: Planet of the Symbiotes (2021) 1-3, King in Black: Iron Man/Dr Doom (2021) 1, King in Black: Immortal Hulk (2021) 1, King in Black: Spider-Man (2021) 1, King in Black: Scream (2021) 1, King in Black: Captain America (2021) 1, King in Black: Return of the Valkyries (2021) 1-4, King in Black: Gwenom Vs Carnage (2021) 1-3, King in Black: Thunderbolts (2021) 1-3, S.W.O.R.D. (2020) 2-4), King in Black: Black Panther (2021) 1, King in Black: Namor (2021) 1-5 et Symbiote Spider-Man: King in Black (2021) 1-5, précédemment publiés dans KING IN BLACK 1-4, VENOM : KING IN BLACK 1, 100% MARVEL : LES GARDIENS DE LA GALAXIE (2021) 2, 100% MARVEL : SPIDER-WOMAN (2020) 2, 100% MARVEL : DAREDEVIL (2019) 6, 100% MARVEL : BLACK CAT (2020) 3, 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR (2019) 7, 100% MARVEL : MILES MORALES 5, 100% MARVEL : SAVAGE AVENGERS 4, 100% MARVEL : DEADPOOL (2021) 2, X-MEN : REIGN OF X 5-6, 100% MARVEL : SYMBIOTE SPIDER-MAN – KING IN BLACK et inédits)

Prix : 139€