[Sorties Comics] Vendredi 18 Aout

Délirium



Pas de note

LA LOI EST DE RETOUR, PUNK ! Voici enfin réédité le premier volume de la collection JUDGE DREDD, LES AFFAIRES CLASSEES, qui rassemble toutes les premières histoires du personnage le plus emblématique du magazine culte britannique de science-fiction 2000AD ! Lancé en 1977, JUDGE DREDD est une création du duo John WAGNER et Carlos EZQUERRA et apparaît dès le n°2 de l'hebdomadaire. Edition très bien accueillie par les lecteurs, ce premier volume épuisé et régulièrement redemandé par les lecteurs et les fans du personnage permet de découvrir le lancement de JUDGE DREDD. Après des premiers pas tâtonnants, il va très rapidement se métamorphoser en personnage culte qui va incarner tout l'esprit punk et contestataire du magazine tel qu'il va prospérer tout au long de l'ère Thatcher. Illustré dès ses débuts par des futures stars de la BD britannique, tels que Brian BOLLAND, Mick McMAHON ou encore Ian GIBSON, par la suite, au fil de la série et des décennies, tous les plus grands noms de la BD d'outre-Manche passeront par JUDGE DREDD. Ainsi, à titre d'exemples, nous pouvons citer Pat MILLS, Dave GIBBONS, Kevin O'NEILL, Steve DILLON, Colin WILSON, Ron SMITH, Brendan McCarthy, Garry LEACH, Colin Mc NEIL, ou plus récemment Chris WESTON, Al EWING et tant d'autres... Avec une préface exclusive signée PAT MILLS, rédacteur-en chef de 2000 AD à la création du magazine et scénariste plébiscité notamment pour LA GRANDE GUERRE DE CHARLIE, SLAINE, NEMESIS ou encore REQUIEM, une nouvelle traduction soignée et proposée dans un format luxueux, voici l'édition définitive qui permettra enfin aux lecteurs hexagonaux de remettre LA LOI DANS L'ORDRE et à sa juste place parmi les grandes créations de la bande dessinée !

Prix : 39€