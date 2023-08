[Sorties Comics] Mercredi 16 Aout

Panini Comics

Les X-Men déroulent le tapis rouge pour le plus grand événement de l’année. Tout le monde sera là : vos X-Men préférés, leurs alliés les plus proches et leurs pires ennemis. La toute première équipe de X-Men krakoans sera enfin dévoilée et ce n’est que la première surprise de la soirée…

(Contient les épisodes US Marauders (2019) 21, Classic X-Men (1986) 7, X-Force (2019) 20, Hellions (2020) 12, Excalibur (2019) 21, X-Men (2019) 21, Planet-Size X-Men (2021) 1, X-Men: Hellfire Gala HC (2021) 1 (Elections Strips), X-Corp (2021) 2, New Mutants (2019) 19, Marvel's Voices: Pride (2021) 1 (XII), Wolverine (2020) 13, S.W.O.R.D. (2020) 6, Way of X (2021) 3, X-Factor (2020) 10 et Hellfire Gala Guide (2020) 10, précédemment publiés dans X-MEN : HELLFIRE GALA 1-2, MARVEL DELUXE : MARAUDERS 2, MARVEL DELUXE : WOLVERINE 1, X-MEN : HELLFIRE GALA PROMO et inédits)

Prix : 35€