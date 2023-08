[Sorties Comics] Mercredi 09 Aout

Panini Comics



Nous avons choisi une nouvelle année à explorer pour y trouver les plus belles pépites de l'univers Marvel ! Luke Cage, les X-Men et les Défenseurs sont de la partie, mais aussi des personnages plus terrifiants comme Dracula et Ghost Rider !

(Contient les épisodes US Amazing Adventures (1970) 11, Marvel Spotlight (1971) 3 et 5, Tomb of Dracula (1972) 1, Heroes for Hire (1972) 1, Defenders (1972) 1 et Avengers (1963) 95 , précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1972-1975, GHOST RIDER : L'INTÉGRALE 1972-1974, MARVEL OMNIBUS : TOMB OF DRACULA 1, LUKE CAGE : L'INTEGRALE 1972-1973, DEFENDERS : L'INTEGRALE 1972, BEST OF MARVEL : AVENGERS – LA GUERRE KREE/SKRULLS et Dracula 3)

Prix : 8.99€