[Review VF] Lois Lane : Ennemie du peuple

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Lois Lane : Ennemie du peuple. Le numéro est écrit par Greg Rucka et est dessiné par Mike Perkins. Il est sorti le 7 juillet pour 30 euros. Il contient les titres US The Story – Lois Lane – Enemy of the People #1-12.

Alors qu'elle enquête sur des informations confidentielles, sur lesquelles même la Maison Blanche refuse de communiquer, Lois Lane va se retrouver embarquée dans une enquête particulièrement éprouvante. Elle découvrira qu'une menace plane au-dessus de son mari et que les ramifications de cette dernière atteignent les plus hautes sphères du pouvoir mondial, tant politiques qu'économiques. Et le secret qu'elle partage avec son mari pourrait bien jouer un rôle décisif dans la vie de l'Homme de Demain...

Il faut que tu essaies de te rentrer dans le crâne que parfois, de temps en temps, c'est moi qui essaie de te protéger.

Qui dit Superman , dit Lois Lane . Mais dans le monde merveilleux des comics, on pourrait aussi très bien dire qui dit polar dit Greg Rucka. Le scénariste est devenu, au fil du temps, un maître du genre et ce n'est pas Lois Lane : Ennemie du peuple qui va nous faire mentir. Alors, pour le coup, on aurait pu aller plus loin. L'intrigue est bonne, mais lorsque l'on sait de quoi Rucka est capable, on s'attend forcément à plus. A côté de cela, l'auteur reste fidèle à lui-même concernant le traitement des personnages et, notamment, les personnages féminins. C'est un véritable plaisir de les voir évoluer, interagir entre elles. En ce sens, l'auteur nous dévoile ici une vision très moderne de la femme, de son rapport au travail ou de sa volonté d'être indépendante. Les thèmes développés par l'auteur, comme celui du journalisme à l'époque d'internet, sont très bien exploités et méritent réflexion pour la plupart.

Finalement, la seule chose que l'on pourrait reprocher au titre est le fait que les twists, bien qu'efficaces, soient assez rares. Ce qui est assez paradoxale lorsque l'on sait que le titre est extrêmement fluide et ne propose pas vraiment de temps mort.

A noter que le titre fait partie de l'ère rebirth. Entendez par là qu'il y a un certain contexte à connaître mais pas de panique ! L'introduction d'Urban est suffisamment claire pour que vous puissiez vous y mettre tout de même. Entendez par là que bien qu'il y ait des choses "avant", le titre reste parfaitement accessible.

Je passe mon temps à révéler des secrets alors que j'en garde trop moi-même.

Pour ce qui est de la partie graphique, Mike Perkins envoie du lourd. Son trait ultra réaliste colle parfaitement aux récits de ce type. Le duo Rucka/Perkins fonctionne bien et c'est un plaisir de voir le dessinateur en action sur l'ensemble des douze numéros. Les traits épais ne permettent pas souvent de faire dans le détail au niveau des décors mais c'est un faible prix à payer lorsque l'on voit le résultat final de chacune des planches. Le travail sur la colorisation est également à saluer. Enfin, toutes les covers sont sublimes.

En bonus, vous trouverez les variant covers dont la cover principale choisie par Urban fait d'ailleurs partie. On y trouvera, notamment, une cover très bien réalisée par Yasmine Putri qui met en scène Lois faisant la pose typique de Superman .