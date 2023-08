[VF] Sélection MDCU d'août 2023

Sortie le 25 Aout 2023 chez Urban Comics

Après qu'une pluie magique se soit abattue sur Terre, les êtres humains ont commencé à développer des super-pouvoirs. Malheureusement, tous n'ont pas nécessairement un sens moral très développé et les super-héros doivent redoubler de vigilance afin de maintenir un certain équilibre dans le monde. Quand donc prendra fin la malédiction de l'île de Lazare ?

Contenu vo : Lazarus Planet: Next Evolution #1 + Monkey Prince #11 + Lazarus Planet: Dark Fate #1 + Lazarus Planet: Omega #1 + Batman vs. Robin #5 + Lazarus Planet: Revenge of the Gods #1 + Wonder Woman #797 + Lazarus Planet: Revenge of the Gods #2 + Lazarus Planet: Revenge of the Gods #3 + Wonder Woman #798 + Lazarus Planet: Revenge of the Gods #4

Prix : 35€