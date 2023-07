Marvel annonce le crossover Gang War

En novembre, les évènements de la série Amazing Spider-Man , écrite par Zeb Wells et dessinée par John Romita Jr, vont déborder sur le reste de l'univers Marvel, par le biais d'un crossover intitulé Gang War. L'enjeu sera le contrôle du super-crime à New York, et donc l'affrontement de super-vilains comme Hobgoblin, Mr. Negative, the Owl, Shotgun, Diamondback, A.I.M., H.Y.D.R.A. et autres. Pour empêcher la ville de devenir un champ de bataille, Spider-Man va mettre en place une petite armée de super-héros.

Gang War débutera dans Amazing Spider-Man : Gang War First Strike #1 (de Zeb Wells et Joey Vasquez), et se déroulera dans les séries Amazing Spider-Man et Miles Morales : Spider-Man. Plusieurs mini-séries sont aussi prévu, car d'autres personnages de New York se retrouvent impliqués, notamment Luke Cage , le maire de la ville. Nous aurons donc Luke Cage : Gang War par Rodney Barnes et Ramon F. Bachs, Spider-Woman: Gang War par Steve Foxe et Carola Borelli, Daredevil: Gang War par Erica Schultz et Sergio Davila et Gang War: Deadly Hands of Kung Fu par Greg Pak.