[SDCC] Un trailer et 3 cover pour Ms. Marvel : The new mutant

C'est encore et toujours lors de la San Diego Comic Con que nous avons eu des nouvelles de la mini-série Ms. Marvel : The new mutant. Avant toute chose, les covers des trois premiers numéros ont été dévoilées. Aussi, et afin d'avoir une plus grande visibilité sur ce qui nous attend, un trailer a été réalisé.

Les voici :

Pour rappel, la mini-série se composera de quatre numéros et se concentrera sur Kamala Khan et son statut d'hybride mutant/inhumain. Elle sera tenue par Iman Vellani, Sabir Pirzada, Carlos Gomez et Adam Gorham et se tiendra après le Hellfire Gala de Gerry Duggan qui, quant à lui, débutera la semaine prochaine.

Ms. Marvel : The New mutant #1 sortira le mois prochain aux Etats-Unis.