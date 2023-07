Un animé Watchmen et Crisis on Infinite Earths pour 2024

DC Comics tape dans le classique ! En effet, il a été annoncé lors de la San Diego Comic Con que les deux prochains films animés de l'écurie DC Comics allaient être une adaptation de Watchmen et de Crisis on Infinite Earths.

Pour les plus jeunes, il s'agit de deux comics incontournables connus, avec The Dark Knight Returns, pour avoir fait passer le monde de la BD américaine de l'âge de bronze à l'âge moderne (ouais, rien que ça). Watchmen a été réalisé par Alan Moore, Dave Gibbons et Kyle Higgins tandis que Crisis on Infinite Earths a été réalisé par Marv Wolfman et George Pérez. Les deux titres sont fréquemment proposés par Urban Comics.

Pas plus d'information concernant les adaptations en animé pour le moment.