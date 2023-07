The Last Ronin : La suite est confirmée à la Comic Con

Suite au succès de The Last Ronin (l'une des plus belles réussites de l'univers des Tortues Ninja), il avait été annoncé par le passé que l'éditeur IDW allait continuer de creuser cet univers futuriste des TMNT. Par contre, pour ce qui était d'une véritable suite, on en était encore qu'à l'état de rumeur. Bonne nouvelle, cette fois c'est officiel : The Last Ronin aura bien une suite.

Il s'agira de The Last Ronin 2 : Re-Evolution et le premier numéro est prévu pour le 13 décembre. Autre bonne nouvelle, l'éditeur a maintenu l'équipe créative de The Last Ronin premier du nom. Nous retrouverons donc Eastman et Waltz au scénario, Ben Bishop, Esau et Isaac Escorza aux dessins et Edgar Delgado à la colorisation.

Pour rappel, The Last Ronin racontait l'histoire d'une des quatre tortues, la dernière encore en vie, qui se lançait dans une mission suicide contre le système mis en place par Oroku Hirito, le petit-fils de Shredder. Ce récit se passant dans un futur aux allures de 1984 est ponctué de flashbacks dessinés par Eastman lui-même pour expliquer la chute des différents membres de la "Turtles Family".

Pour rappel, un dossier "commencer les Tortues Ninja" a été réalisé par nos soins. Pour les intéressés, vous le trouverez ici.