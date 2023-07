[SDCC] Un nouveau Punisher chez Marvel en novembre

Attention, pour ceux qui lisent la VF, nous vous conseillons de ne pas lire la news suivante. (Sauf si ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler, ou que vous vous en moquez)

Alors que Marvel semble avoir tiré un trait sur Frank Castle en tant que Punisher, Marvel Comics n’est pas non plus prêt à laisser la marque sans titre. C’est donc après un teaser en amont de la SDCC que Marvel a présenté la nouvelle équipe créative et le remplaçant à Frank Castle pour la nouvelle série Punisher.

C’est donc un nouveau personnage, Joe Garrison, un Ancien agent du SHIELD qui va devenir le nouveau Punisher. C’est David Pepose (Savage Avengers) et Dave Wachter (Teenage Mutant Ninja Turtles) qui se chargeront de nous présenter Joe Garrison, ainsi que les raisons qui l'amènent à choisir la voie de la vengeance. L’auteur présente ce personnage comme ce que fut Danny Ketch pour Johnny Blaze pour Ghost Rider. On peut s’attendre à un remplacement de longue durée.

Vous pourrez retrouver le premier numéro à partir du 8 novembre en VO.