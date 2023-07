[Review VF] Batman Nocturne Tome 1 : Ouverture

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Nocturne Tome 1 : Ouverture. Le numéro est écrit par Ram V et Simon Spurrier et est dessiné par Rafael Albuquerque, Dani, Christopher Mitten et Hayden Sherman. Il est sorti le 7 juillet pour 19 euros. Il contient les titres US Detective comics #1062-1065 + back up (1062-1064) + Detective Comics Annual 2022.

Il y a quelque chose de pourri au royaume de Gotham. Peu importe les épreuves que Bruce surmonte, et les pistes qu'il poursuit, le plus grand détective du monde n'arrive pas à trouver la source de la peur rampante qu'il ressent - comme si ses démons intérieurs s'emballaient et lui annonçaient sa mort imminente. Pendant ce temps, de vrais démons rôdent dans l'ombre et enveloppent la Cité de leurs ténèbres alors qu'une mélodie séculaire hante la nuit de Gotham. Le rideau se lève, la complainte sinistre s'élève... et Batman pourrait cette fois rester à terre.

Je suis venu te prévenir, Bruce. Ils arrivent. Et tu n'es pas prêt.

Un titre intéressant de la part de Ram V qui nous propose ici un récit parfaitement dosé entre enquête et action. Le traitement des personnages avec, Batman en tête, est effectué de manière intelligente. Autre point fort, il y a une volonté de ne pas proposer le Gotham que l'on a déjà vu cent fois. Ici, il y a forte influence orientale et qui ne se résume pas qu'à la seule présence de Talia mais également une forte volonté de jouer sur la théâtralité, le gothique. Cette approche très sombre (même pour du Batman ) permet de mettre en avant des thèmes plutôt propres à Batman mais, parfois, plus universels et qui sont, pour le coup, très bien traités.

On notera également que l'auteur a un peu modifié la mythologie entourant Gotham notamment en ce qui concerne la famille Arkham mais bon, avec un tel résultat, difficile de faire la fine bouche.

Gotham est en train de changer. Combien de temps arriveras-tu encore à survivre ?

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt en dents de scie. Les dessins d'Albuquerque (autrement dit, la majorité des dessins) sont très bons. A l'inverse, le numéro tenu par Dani est déjà plus discutable. De plus, ce dernier se trouve en plein milieu du récit et créé donc, par la force des choses, une véritable rupture graphique. L'épilogue n'est pas non plus à la hauteur du travail d'Albuquerque (ce qui ne veut pas dire que tout est à jeter, bien sûr). La colorisation est assez bluffante. Les covers sont toutes dans la lignée de la cover principale. A titre personnel, ce n'est pas vraiment mon truc (si ce n'est la cover du numéro 2 qui, toujours selon moi, sort du lot).