[Review VF] Grafity's wall

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Grafity's wall, écrit par Ram V et dessiné par Anand "RK" Radhakrishnan. Il est sorti le 7 juillet pour 17 euros.

Mumbai. La ville indienne est comme une gigantesque fourmilière, en constante croissance, en perpétuelle évolution. Dans ses rues, creusant leur chemin à travers la vie, par le biais des murs et de la peinture, quatre adolescents y cherchent leur place, et les clefs de l'âge vers l'âge adulte, dans un monde où il est de plus en plus dur de s'intégrer, de se connaître soi-même et de s'accepter.

L'avantage d'être en bas de l'échelle, c'est qu'on ne peut que monter.

Grafity's wall est un titre assez unique. Les personnages sont très bien écrits et rapidement attachants. Côté dialogue, il est pas rare qu'ils se fassent discrets ce qui fait que le titre se lit relativement vite. Ceci n'empêchant pas pour autant d'avoir très fréquemment des mots qui poussent à la réflexion. Pourtant, ce ne sont pas les personnages qui représentent l'essentiel de l'ouvrage. Ici, ils seront plutôt présentés comme étant des outils. A travers une poignée de personnages, c'est toute une société que l'auteur nous dépeint. Lire Grafity's wall, c'est découvrir Mumbai, son ambiance, ses règles et ses rêves ou plutôt, ce qui pourrait vous empêcher de réaliser vos rêves. Il s'agit de l'un des thèmes principaux et qui est, pour le coup, très bien exploité. Comment réaliser son rêve lorsque l'on ne vit que pour lui alors qu'absolument tout, ville y compris, vous pousse dans une direction opposée ? De ce thème, c'est également la quête de l'identité qui est mise en avant au travers d'une réflexion simple : le monde a-t-il une place pour toi ? Ajoutez d'autres thèmes tels que l'amitié, la liberté ou tout simplement, l'art et vous avez une très belle histoire.

Nous saluerons également l'initiative d'Urban Comics d'avoir conservé un certain nombre de termes en hindi, ce qui est grandement appréciable afin que le lecteur s'immerge encore un peu plus dans l'ambiance très différente de Mumbai.

Tu rêves trop fort. Ça fait peine à voir.

Pour ce qui est de la partie graphique, les traits de Radhakrishnan sont pour le moins atypiques. Il n'est pas impossible qu'ils vous rebutent notamment de par l'approche parfois expressionniste du dessinateur qui ne va pas hésiter à apporter de la déformation aux personnages ou à certains éléments de décors. Paradoxalement, cette approche originale n'empêche pas de représenter une certaine réalité. D'ordinaire, il est conseillé de feuilleter ce type de lecture avant l'achat mais, pour le coup, il n'est pas impossible non plus que vous finissiez par apprécier les dessins une fois plongé dans la lecture. Le mieux serait donc... d'essayer. Le tout est une sérieuse invitation au voyage.