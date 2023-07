[Review VF] Batman One Bad Day : Bane

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman One Bad Day : Bane. Il est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Howard Porter. II est sorti le 7 juillet pour 15 euros. Il contient les titres US Batman - One Bad Day : Bane.

Si Eduardo Dorrance doit sa stature colossale au Venom , c'est également à ce stéroïde qu'il doit ses plus gros ennuis. Sevré depuis longtemps maintenant, Bane a définitivement raccroché son masque de criminel pour se parer de celui d'un catcheur sur le déclin. Aussi, quand il apprend qu'une nouvelle source de Venom existe, il va tout faire pour la détruire, afin que personne ne soit victime du poison qui a ruiné sa vie.

En huit tomes consacrés à autant de vilains de l'univers Batman , la série One Bad Day se focalise sur la transformation de huit destins "ordinaires" de Gotham en monstres. C'est ainsi que, le mois dernier, nous nous étions concentré sur le personnage de Mr Freeze . Après un excellent récit autour du Sphinx (review disponible ici), un autre plus décevant autour de Double Face (review disponible ici) et d'autres récits autour du Pingouin ou encore de Mr Freeze , Urban Comics vous propose cette fois de se focaliser sur Bane .

Alors, elles sont vraies ? Les légendes sur vous ? Ce n'est pas que des rumeurs ? Vous êtes vraiment Bane . Vous avez vaincu la chauve-souris. Vous avez brisé Batman.

Le point de départ choisi par Joshua Williamson est assez perturbant dans le sens où, bien que toute l'histoire tourne autour de Bane , on se concentre avant tout sur le venin. Ce point de départ permet de mettre en scène une nouvelle direction pour le personnage et qui s'inscrit dans la continuité de son utilisation par Tom King : sa rédemption. Ici, ce n'est pas tant la mauvaise journée qui est intéressante (quoique le choix de ladite mauvaise journée est une excellente idée) mais bien toute la volonté de Bane de tenter de passer à autre chose, d'avoir un nouveau départ. C'est donc assez intéressant car le voyage mis en place permet d'approfondir la psychologie, la personnalité de Bane d'une manière assez inhabituelle.

L'alliance mise en place avec Batman est plutôt bien trouvée et permet quelques bonnes lignes de dialogues. On aurait clairement pu aller plus loin mais c'est toujours délicat vu le nombre de pages. Trois numéros, c'est peu pour développer une relation. Il y a forcément des raccourcis à un moment ou à un autre. A l'inverse, on peut se demander si le brise reins de Bane n'est pas un peu trop mis en avant. Avec une telle cadence, c'est presque du rabâchage. Non seulement, c'est contre-productif mais, en plus, on en viendrait presque à penser que Bane n'aura fait que ça dans toute sa carrière. Ce qui, bien évidemment, est faux.

Un catcheur professionnel ? Ridicule.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez discutable notamment au niveau du dessin. Visuellement, ce n'est pas ce que nous pouvons trouver de mieux dans les récits "One Bad Day". En fait, il y a une accumulation de traits notamment en ce qui concerne les visages, ce qui donne un côté très "crayonné" sur certaines cases. C'est d'autant plus vrai pour Bane dès lors qu'il est torse-nu. Cela lui donne un côté un peu bourru que l'on peut voir assez fréquemment sur les anciennes représentations de Wolverine . A titre personnel, cette approche m'a donné un peu de mal à certains moments. Après, ils restent parfaitement recevables et la colorisation est de qualité. A noter également une découpage et des plans extrêmement efficaces. Ils sont tout en nervosité et sont, au final, l'un des points forts de ce titre. Très bonne cover.