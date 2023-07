Trois héros de plus pour Superman : Legacy

Alors que le tournage de Superman : Legacy (premier évènement majeur du DCU de James Gunn et Peter Safran) commence dans 6 mois, Vanity Fair vient nous lâcher un article qui annonce pas mal de choses finalement.

Hawkgirl, Mister Terrific et Guy Gardner seront de la partie pour le prochain film centré sur le Kryptonien.

Isabela Merced incarnera Hawkgirl , Edi Gathegi (X-Men : Le Commencement) sera Mister Terrific et Nathan Fillion (Les Gardiens de la Galaxie vol.3 et la voix d'Hal Jordan dans de multiples film d'animation DC) prêtera ses traits pour le Green Lantern le plus désagréable du Corps, Guy Gardner.

La présence peut nous faire spéculer sur énormément de choses : le film ira-t-il enfin mettre Superman dans le côte cosmique de DC ? Est-ce que la Ligue des Justiciers sera déjà formée ? Quelle importance auront les personnages secondaires dans le récit ? Bref, je laisse tout cette discussion pour la section commentaires !

Superman : Legacy, de James Gunn, avec David Corenswet et Rachel Brosnahan, est prévu pour le 9 juillet 2025.