[Sorties Comics] Mercredi 12 Juillet

Panini Comics



Doug Moench, Bill Mantlo, Sal Buscema



Morbius doit sauver Martine Bancroft d'une menace venue d'une autre dimension, mais la partie n'est pas facile car l'agent de la CIA Simon Stroud le traque ! Il part également à la poursuite d'un assassin et fait équipe avec bien des héros, parmi lesquels Spider-Man et Miss Hulk !

(Contient les épisodes US Adventure into Fear (1959) 27-31, Vampire Tales (1973) 10-11 (I), Marvel Preview (1975) 8 (I), Marvel Premiere (1975) 28, Marvel Two-In-One (1975) 15, Spectacular Spider-Man (1976) 7-8 et 38 et Savage She-Hulk (1980) 9-12, précédemment publiés dans GHOST RIDER : L'INTEGRALE 1976-79, JE SUIS MORBIUS, SPIDER-MAN : L'INTEGRALE 1976-1977, SAVAGE SHE-HULK : L'INTEGRALE 1980-81, Vampire 2-3 et Dracula (Aredit) 19)

Prix : 36€