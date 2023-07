RÃ©sumÃ© des annonces Urban Comics pour novembre 2023

L’éditeur Urban Comics a fini ses annonces pour la fin d’année 2023. MDCU vous a rassemblé les annonces de l’éditeur pour novembre 2023 qu’on n’a pas traité sur le site.

Ce mois sera marqué par les années 90, notamment la période Image Comics. On commencera d’ailleurs par la sortie de Vanish le 3 novembre. La dernière série indépendante de Donny Cates (Venom), avec son compère Ryan Stegman (King in Black), pour un titre qui rend hommage aux comics Image des années 90. Cette sortie sera accompagnée d’une offre découverte à 10 €

SYNOPSIS : Adolescent, Oliver Harrison était le plus grand héros de son temps. Il avait triomphé de Vanish, un mage noir responsable de la mort de milliers de magiciens et démonistes. Malheureusement, ses disciples avaient réussi à s'enfuir et à disparaître totalement de la circulation. Adulte, Oliver est devenu toxicomane, paranoïaque, menant une vie « normale », loin de sa gloire d'antan. Mais l'arrivée d'une nouvelle équipe de héros en ville attire son attention. Ne seraient-ils pas les disciples de Vanish, déguisés en héros, prêts à prendre leur revanche ?

Le même jour sortira Batman & Joker Deadly Duo dans le DC Black Label pour 20 €. Un projet de longue date, entièrement écrit et dessiné par Marc Silvestri (Wicthblade), l’un des fondateurs d’Image Comics, qui a pris son temps pour arriver. Une version Noir & Blanc sortira le même jour pour 29 €.

SYNOPSIS : De mystérieuses goules à l'apparence du Joker sillonnent les rues de Gotham, semant têtes coupées et cadavres sur leur passage. Dans ce chaos funeste, Harley Quinn et le Commissaire Gordon manquent à l'appel. Le Chevalier Noir se met aussitôt à leur recherche, et ne tarde pas à comprendre que quelqu'un d'autre suit leur piste : le Prince Clown du Crime. Les ennemis jurés vont devoir se résoudre à l'impensable pour arriver à leurs fins : enterrer la hache de guerre.

Le 10 novembre verra la publication de deux comics liés à un autre auteur phare d’Image Comics : Todd Mcfarlane. C’est d’abord Batman / Spawn 1994 pour 17 € qui contient les deux premiers crossover entre ces deux icônes du comics. Une couverture alternative sortira pour 20 €.

SYNOPSIS : Un mal Ancien est revenu à Gotham City. La dernière fois qu'il est apparu, une colonie entière a été rayée de la surface de la Terre, ne laissant qu'un seul indice : Croatoan. Qui que soit Croatoan, il faudra tout le talent d'enquêteur de Batman et les capacités surnaturelles d'un Ancien soldat devenu Hellspawn pour sauver les citoyens de Gotham de l'enfer qui est sur le point de se déchaîner sur notre monde.

En plus de publier leurs premières rencontres, l’éditeur publiera le dernier crossover entre eux, sobrement appelé Batman/Spawn. Ce comics sera lui aussi proposé avec deux couvertures différentes, avec une édition nomal à 19 € et une variante à 22 €.

SYNOPSIS : Deux héros, maudits par de sombres tragédies, voient leurs chemins se croiser à nouveau... mais pas par choix ! Quel sinistre ennemi est à l'oeuvre, opposant le Chevalier Noir aux Hellspawn ? Des ombres de Gotham City à New York, cet événement épique est la superproduction que vous attendiez depuis plus de vingt ans !

Le 17 novembre sortira simultanément les deux premiers volumes de WILDC.A.T.S. Origines. Vous pourrez retrouver les débuts de l’équipe ainsi que tous les numéros d’un des créateurs de l’équipe : Jim Lee. Le contenu VO du volume 1 sera le suivant : WildC.A.T.s #0 + WildC.A.T.s #1-7 + Cyberforce #2-3, WildC.A.T.s #1 noir & blanc. Le volume 2 comprendra : WildC.A.T.s #8-13 + 2006 WildC.A.T.s #1 + WildC.A.T.s X-Men The Silver Age + WildC.A.T.s #50 + WildC.A.T.s Adventures #1. Chaque tome sera à 30 €.

SYNOPSIS : À l'été 1992, les WildC.A.T.'s font leur apparition, les initiales C.A.T.s signifient : Covert Action Teams, autrement dit les équipes d'intervention secrètes ! Créé par Jim LEE, le groupe de super-héros va très vite se faire une place dans la pop culture, notamment grâce à la série animée WildC.A.T.'s, Covert Action Team diffusée dès 1994 aux États-Unis. À tel point que Spartan l'androïde, Maul le scientifique, Zealot l'assassine, Grifter le mercenaire, Voodoo qui peut changer de forme, Warblade l'arme humaine et l'entité Void, vont lancer la série Cyberforce avec un crossover légendaire nommé KILLER INSTINCT.

Le même jour, vous pourrez retrouver la dernière intégrale de Gideon Falls pour 39 € dans le format Urban.

SYNOPSIS : Après un voyage dans le temps et l'espace, Norton et Clara sont piégés dans la « petite ville » de Gideon Falls avec un psychopathe meurtrier. Pendant ce temps, dans une autre dimension, le père Fred et Angie affrontent l'évêque dans la « grande ville ». Gideon Falls et ses secrets n'ont jamais été aussi près d'être révélés. Le vrai combat contre « le centre et celui qui vit dans son ombre » ne fait que commencer... Première intégrale de la série horrifique de Jeff LEMIRE et Andrea SORRENTINO, à l'oeuvre sur la série Green Arrow (coll. DC Renaissance), le récit complet PRIMORDIAL (URBAN) et désormais LE MYTHE DE L'OSSUAIRE.

Pour terminer ce mois de novembre, en plus des publications dédiées à Alan Moore, c'est un nouveau Batman Chronicles qui sortira le 27 novembre. Ce nouveau volume ouvrira l’année 1989 et contiendra le contenu suivant : Batman #430-439 + Batman Annual #13 + Batman : The Official Adaptation.

SYNOPSIS : 1989 marque une année charnière pour le Chevalier Noir , qui voit arriver dans les salles obscures sa propre adaptation au cinéma. Réalisé par Tim BURTON, et sobrement intitulé Batman, ce film et les performances exceptionnelles de ses acteurs - Jack NICHOLSON et Michael KEATON en tête - marquera Hollywood et inscrira dans le marbre la vision d'un justicier sombre dans une ville de Gotham aux accents plus gothique que jamais. Le succès est tel qu'il instiguera une véritable "batmania" tout au long des années 90, ouvrant également la culture comics à de nouvelles générations de lecteurs... et rien ne sera plus jamais comme avant pour l'homme chauve-souris.

Enfin, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À avoir Saga tome 11 pour le 27 novembre.