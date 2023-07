[Review VF] Heroics Saison 1 : Pères

La review du jour est un titre proposé par Northstar Comics. Il s'agit de Heroics Saison 1 : Pères, écrit et dessiné par Maxime Garbarini. Il est sorti fin 2019 pour 15 euros.

Himalaya, 1936. James Norton et ses collègues scientifiques découvrent une étrange source d'énergie. Le premier contact avec celle-ci s'avère fatale pour l'un d'entre eux, et provoque des bouleversements génétiques aux quatre coins de la planète !

Désormais seul face à cette découverte, James entraîne malgré lui sa famille dans une aventure à haut risque à travers l'Europe afin de tenter de comprendre et d'aider ces nouveaux surhumains aux pouvoirs extraordinaires.

Hélas, d'autres forces sont à l'oeuvre dans l'ombre... elles les pousseront tous à s'engager dans un conflit qui les dépasse, et à révéler la part héroïque qui sommeille dans chacun d'entre eux.

Il faut que je l'approche, il faut que je la touche.

Garbarini a un certain talent pour la narration. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on pense que l'auteur a développé un catalogue assez conséquent de personnages mais sans pour autant perdre le fil rouge de son récit. Pourtant, ce n'est pas faute d'ajouter de la complexité. L'auteur balade le lecteur à travers toute l'Europe et ce, une fois encore, sans le perdre. Pour ce qui est de l'intrigue ou même du traitement des personnages, l'approche n'est pas sans rappeler celle de Claremont sur les X-Men. Il y a un gros travail d'humanisation des personnages qui est particulièrement appréciable (on peut même dire sans se tromper que bien que le titre ait un approche résolument "comics", il tend plus vers les mutants que vers les héros masqués/capés plus "classiques").

Autre point intéressant, le livre est interdit aux moins de 10 ans. Or, les scènes "violentes" se comptent sur les doigts de la main. On pourrait donc penser que les scènes auraient pu être retirées afin d'éviter le -10 ans mais elles ont bien été maintenues. Il s'agit donc d'un réel parti pris et qui, pour le coup, est salutaire car bien que les scènes soient peu nombreuses, elles ont clairement leur impact lors de la lecture.

Par contre, on notera quelques erreurs ci et là. Une relecture finale aurait été appreciable afin de gommer les quelques erreurs présentes (lettre doublée, espace ou point de fin de phrase manquants...)

C-c-c-'est mieux que je res-reste s-s-seul. Je b-b-blesse les gens qui s'a-sa-s'approchent.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est pour le moins impressionnant. Que cela soit au niveau du dessin ou de la colorisation, le résultat final est tout simplement bluffant. Les scènes plus fantastiques qui ponctuent fréquemmnt le récit sont souvent accompagner d'effets visuels très efficaces et particulièrement bien réalisés. La mise en scène est bien pensée (et compense un découpage peut-être un peu trop convenu) et permet d'ajouter un peu plus de force au récit. Pour finir, on notera qu'un soin tout particulier a été apporté à la tenue des personnages.

Pour finir, on soulignera également le fait l'objet en lui-même a été bien réalisé. Il s'agit d'une édition belle et complète qui permet d'en apprendre plus sur l'univers de Garbarini. La préface de Xavier Lancel est fun et décomplexée et les fiches des personnages sont très pratiques. Un organigramme et des illustrations de plusieurs artistes complètent les bonus de l'ouvrage.

Nous profitons également de cette review pour rappeler qu'il y a actuellement une campagne Ulule pour le prochain titre proposé par Close Call Comics : Fragments. Au moment où je tappe ces lignes, la campagne a atteint 90% de son objectif. Pour ceux qui désirent participer à l'aventure (ou tout simplement en apprendre plus), c'est par ici.