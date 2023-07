Un anime japonais pour Suicide Squad

La Suicide Squad aura le droit à son adaptation en anime japonais. Le studio d'animation en charge est WIT Studio, connu pour avoir travaillé les trois premières saisons de L'Attaque des Titans, Spy x Family, Ranking of Kings et autres. Une première vidéo a été diffusée pour l'annoncer, et comme vous pouvez le voir, le titre sera Suicide Squad ISEKAI, et l'anime se focalisera principalement sur Harley Quinn , le Joker et Amanda Waller . La base des designs des personnages est assurée par Akira Amano, connue notamment pour son manga Mon prof le tueur Reborn!. Le casting de la série sera complété par Deadshot. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.