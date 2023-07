[Sorties Comics] Jeudi 06 Juillet

Mana Books



Juillet 1985. La bande d’Hawkins a survécu à la bataille contre le flagelleur mental, mais Will et Joyce sont toujours sous le choc après la mort de Bob Newby. Après avoir découvert une mystérieuse carte dans l’un des cartons de souvenirs de Bob, Will retrouve la bande pour enquêter. Mais une tempête de neige approchant, les garçons ont peur de le suivre. Lorsque Mike, Dustin et Lucas apprennent que Will s’est aventuré seul dans la tempête, ils s’empressent de partir à sa recherche pour le ramener. Mais quand ils le retrouvent, il est trop tard pour faire demi-tour. Ils n’ont pas d’autre choix que de suivre les indices qui les mènent dans une grotte truffée de pièges.



Retrouvez les héros de la série Netflix à succès pour une nouvelle aventure pleine de mystères et de danger, et découvrez ce qui se cache dans les profondeurs de la tombe d’Ybwen.

