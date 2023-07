[Sorties Comics] Mercredi 05 Juillet

Panini Comics

Fabian Nicieza, Mark Bagley



Après la mort de ses parents, Dwayne Taylor alias Night Fighter décide de se créer une nouvelle famille… les New Warriors ! Ses nouveaux compagnons s’appellent Marvel Boy, Firestar, Namorita, Nova et Speedball. Jeunes et passionnés, ils ont bien l’intention de changer le monde.

(Contient les épisodes US Mighty Thor (1966) 411-412 et New Warriors (1990) 1-10, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : ACTS OF VENGEANCE et Spécial Strange 75-82)

Prix : 36€