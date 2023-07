Résumé des annonces Urban Comics pour octobre 2023

L’éditeur Urban Comics a fini ses annonces pour la fin d’année 2023. MDCU vous a rassemblé les annonces de l’éditeur pour octobre 2023 qu’on n’a pas traité sur le site.

Le 6 octobre, vous pourrez retrouver une édition intégrale en Noir & Blanc pour Nice house on the lake sorti en début d’année. Cette édition de 59 € sera limitée à 1500 exemplaires.

SYNOPSIS : Walter est un garçon doux, gentil, extrêmement empathique et qui a su s'entourer d'amis bienveillants. D'aussi loin qu'ils se souviennent, Reg, Norah, Veronica, David et les autres ont toujours pu compter sur lui à un moment ou à un autre de leur vie. Et, cette curieuse obsession pour les scénarios de fin du monde mise à part, tous s'accordent à dire que Walter attire immédiatement la sympathie. Aussi, lorsqu'ils reçurent l'invitation de Walter les conviant, le temps d'un week-end, dans une somptueuse propriété, tous répondirent présents... Au terme de leur première soirée, ce qui s'annonçait comme un séjour idyllique tourne au cauchemar éveillé lorsqu'ils assistent, impuissants, à la fin du monde...

Le même jour sortira un nouveau tome de la série Batman – One Bad Day dédié cette fois-ci à Gueule d’Argile. On retrouvera au scénario le duo Collin Kelly & Jackson Lanzing (Captain America – Sentinel Of Liberty) et Xermanico (Flashpoint Beyond) aux dessins.

SYNOPSIS : Basil Karlo a toujours rêvé d'être acteur... ou plutôt d'être le plus grand acteur de tous les temps. Mais lorsqu'il est devenu Gueule d'Argile , sa vie a pris un tournant inattendu. Aujourd'hui, après bien des années de lutte face à Batman, il a décidé de changer d'air. Arrivé dans la capitale mondiale du cinéma, loin de l'atmosphère viciée de Gotham, il s'y forge une nouvelle identité et reprend son rêve où il l'avait laissé. Mais pour arriver à être la star qu'il souhaite devenir, il va devoir façonner Los Angeles à son image...

On termine par la réédition de Wytches de Scott Snyder et Jock, plus la sortie de Wytches – mauvaise graine pour conclure ce premier vendredi d'octobre.

SYNOPSIS : Sébastien est un enfant d'une dizaine d'années qui vit seul avec sa mère. Contraint de déménager régulièrement, il n'a jamais le temps de construire de réelles amitiés... et sa mère lui déconseille de toute façon. C'est trop risqué. Mais cette fois, il s'est vraiment pris d'affection pour le fils des voisins, qui a le même âge que lui. Tant qu'ils ne s'aventurent pas dans la forêt, il ne devrait rien leur arriver... pas vrai ?

Si Batman est déjà bien présent le 13 octobre, vous pourrez retrouver le 20 octobre la suite de Batman Nocturne, qui continue le run de Ram V (Swamp Thing Infinite) sur le titre Detective Comics.

SYNOPSIS : Les démons ont phagocyté Gotham, et patientent dans l'ombre pour prendre le contrôle total de la ville. Batman, plus affaibli que jamais suite à sa dernière confrontation, ne parvient pas à démêler ce terrifiant mystère : qui sont ces monstres rôdant dans le noir, et qui semblent bien décidés à bouleverser jusqu'aux fondements de la cité maudite ? La réponse se trouve pourtant sous son nez alors que la famille Orgham jette son dévolu sur l'asile D'Arkham , bien décidé à reprendre le contrôle de leur héritage ancestral sur la ville, par la force la plus brutale si nécessaire.

Le reste des sorties de ce vendredi sera dédié à The Witcher avec la publication d’une de ses dernières aventures, The Witcher : La Ballade des deux loups pour 16 €.

SYNOPSIS : Réputé pour être un tueur de monstres sans pitié, le sorceleur Geralt est appelé dans la ville de Grimmwald. Théâtre d'événements étranges, des bruits courent qu'un loup-garou y rôde, tandis que l'arrivée de trois soeurs fortunées auraient transformé la ville pauvre en une destination touristique prisée. Un changement qui ne plaît pas à tous les habitants. Animés par la peur et la colère, de nouveaux ennemis apparaissent, quand ce ne sont pas des monstres. Avec un grand mystère et une bête à abattre, le barde Jasquier pourrait bien trouver l'inspiration nécessaire pour écrire la ballade idéale.

Ainsi que la sortie d’une version intégrale des précédents titres sortis chez l’éditeur dans la collection Urban Games. Les deux premiers tomes sortiront le même jour chacun respectivement à 39 € et 35 €

SYNOPSIS : Après avoir survécu à la Chasse Sauvage et sauvé le monde d'un hiver éternel, Geralt de Riv poursuit la formation de sa protégée, Ciri, au rude métier de Sorceleur. Sur la piste d'une strige terrorisant les environs de Novigrad, l'apprentie chasseuse de monstres cherche à en savoir toujours plus sur la créature. Au fil des haltes jusqu'à la capitale rédanienne, Geralt lui révèle les détails de sa dernière rencontre avec une strige du côté de Wyzima, un combat qui faillit lui coûter la vie.

Pour finir, le dernier vendredi d’octobre sera dédié à du DC Comics avec la suite de Poison Ivy Infinite.

SYNOPSIS : Si la confrontation de Pamela Isley avec Jason Woodrue, l'homme responsable de sa mutation en Poison Ivy , l'a amenée aux portes de la mort, elle a aussi changé la nature de sa fuite en avant destructrice. Ayant renoncé à réduire en cendres l'Humanité tout entière, elle demeure néanmoins bien résolue à faire payer aux responsables de l'état catastrophique de la planète le tribut que Mère Nature exige. Ses retrouvailles avec Harley Quinn parviendront-elles à calmer ses envies de meurtre... ou l'odyssée sanglante ne fait-elle que commencer ?

On se tourne ensuite vers le DC Black Label avec la publication de Swamp Thing : Green Hell. Une mini-série post-apocalyptique écrite par Jeff Lemire (Sweet Tooth) et dessinée par Doug Manhke (Green Lantern).

SYNOPSIS : La Terre est dévastée, immergée dans les eaux depuis l'infinie crue qui l'y a plongée. Les quelques humains restants survivent sur une île désolée, perdue dans l'immensité de l'océan. Le Parlement réunissant la Sève, le Sang et la Nécrose a tranché, il est temps de repartir de zéro afin de lancer un nouveau cycle de vie. Pour ce faire, ils ont uni leurs pouvoirs pour créer un nouvel avatar, l'un des monstres les plus terrifiants jusqu'alors. Face à une telle créature, toute lutte est inutile... sauf pour un soldat qui comprend l'ennemi. Qui a déjà usé des mêmes tactiques. Quelqu'un comme Alec Holland. Dommage qu'il soit mort depuis des dizaines d'années...

Enfin, c’est la troisième et dernière intégrale sur Injustice 2 qui sortira pour 30 €.

SYNOPSIS : Condamné sur une planète prison par les Gardiens d'Oa, Hal Jordan finit par accepter

sa part de responsabilité dans le régime du tyran Superman . Alors qu'il est hanté par des visions du passé et malmené par sa gardienne, Soranik, l'ancien Green Lantern se voit assigné son éternel ennemi – Sinestro – comme compagnon de cellule. Mais la prison est la cible d'Atrocitus et de son redouté Corps des Red Lantern...

On évoque vite fait, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À avoir Wonder Woman Infinite Tome 4 pour le 27 octobre.