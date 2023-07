Lectures de vacances

Qui dit juillet/août dit, le plus souvent vacances ! C'est le moment de lâcher de prise, de se détendre bref, c'est le moment idéal de prendre un bouquin ou deux ! Aujourd'hui, MDCU vous propose quelques lectures sympathiques afin de vous accompagner durant vos (nous l'espérons !) quelques jours de repos. Pas de règle particulière concernant les choix des livres si ce n'est que nous les trouvons pratiques à lire durant les vacances et ce, pour une raison ou pour une autre.

Pour se faire, chaque membre va vous proposer deux titres. Bien sûr, n'hésitez pas à nous proposer les vôtres !

Jeff

Public Domain Tome 1

Synopsis : Syd Dallas est un auteur de comics légendaire, responsable du plus grand héros de la culture pop : THE DOMAIN ! Mais ses fils Miles et David ont une relation compliquée aussi bien avec le créateur qu'avec sa création. Pourront-ils convaincre leur père de se battre pour l'héritage de leur famille, dans un système qui veut s'accaparer leur création et ne leur laisser que les miettes ?

Auteur(s) : Chip Zdarsky

Un titre riche en rebondissements qui traite de l'envers du décor de l'industrie du comics avec, en tête, tout ce qui touche au droit d'auteur. Il s'agit d'une histoire très divertissante, pas prise de tête et extrêmement prometteuse quant aux prochains tomes. Enfin, le livre possède des dimensions raisonnables, ce qui permet de le glisser dans un sac sans trop de problèmes.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Villains

Synopsis : De la jeunesse du plus cruel des Utroms au mystérieux séjour d’Oroku Saki au royaume des morts, en passant par l’éveil poignant d’Alopex et la lutte de Karai pour s’imposer au sein du clan Foot, les adversaires iconiques des fils de Splinter sortent de l’ombre pour dévoiler tour à tour une facette inédite de leur histoire. Un tome 100 % Villains qui regroupe les huit micro-series consacrées à Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder.

Auteur(s) : Un collectif d'auteurs, que cela soit au scénario ou au dessin.

TMNT Villains regroupe les one-shots sur les vilains des Tortues Ninja parus pendant les tome 2 et 3. Les histoires sont bonnes, divertissantes et devraient plaire à la plupart des lecteurs dès lors qu'ils apprécient l'univers à la fois sérieux et déjanté des Tortues. Autre point fort, les histoires sont bien liées à la série principale mais peuvent, tout de même, être lues de manière indépendante sans aucun problème. De plus, chaque chapitre se focalise sur un personnage différent. Vous pouvez donc lire un chapitre par jour durant vos vacances juste avant de plonger dans la piscine.

The_Crusader

Superman : For All Seasons

Synopsis : Smalville, Kansas. Le jeune Clark, élevé par Jonathan et Martha Kent , ses parents adoptifs, découvre en grandissant qu'il possède des capacités hors du commun. Après avoir sauvé un habitant d'une tornade, il découvre qu'il vole, qu'il dispose d'une force surhumaine, et de sens extrêmement développés. Le temps passe, Clark finit de prendre son envol, pour Metropolis et une future carrière de journaliste, loin de se douter que pour lui, l'histoire ne fait que commencer...

Auteur(s) : Jeph Loeb (écriture), Tim Sale (dessin)

Un récit regroupant tout ce qui fait l'ADN du personnage. De la douceur du Kansas rural à Smallville, à la vie effrénée de reporter citadin à Métropolis, nous avons l'occasion de découvrir l'évolution de Clark Kent à travers les saisons, du jeune garçon à l'Homme d'Acier ! Le travail de Tim Sale au dessin et de Bjarne Hansen aux couleurs capture à merveille l'atmosphère si particulière de l'été à la campagne. Bon, si vous voulez être raccord avec la thématique, il ne faudrait lire que la partie 2, celle sur l'été, mais ce serait se priver du reste !

The Nice House On The Lake

Superman : For All Seasons

Synopsis : Tous les conviés connaissent Walter - enfin, ils le connaissent un peu, en tout cas. Certains l'ont rencontré dans leur enfance, d'autres l'ont rencontré quelques mois auparavant. Et Walter a toujours été un peu... absent. Mais après une année difficile, personne n'allait refuser l'invitation de ce dernier dans une maison de campagne située à l'orée d'un bois et avec vue sur lac. C'est beau, c'est opulent, c'est privé – de quoi supporter les petites combines et les surnoms bizarres donnés par Walter. Mais ces vacances de luxe revêtent très vite des airs de prison dorée.​​​​​​​

Auteur(s) : James Tynion IV (écriture), Martínez Álvaro Bueno (dessin)

Si le premier numéro n'éveille pas votre curiosité et votre envie de continuer, je ne sais plus quoi vous dire ! J'éviterai d'en dire trop, pour que vous aussi, vous ayez la même expérience que moi, mais l'introduction de The Nice House on The Lake est extrêment efficace (et vous rappelera peut-être le film Glass Onion), réussissant à captiver en nous préparant tous les ingrédients pour un Cluedo au bord de l'eau. Détrompez-vous, on est bien loin du compte ! The Nice House on The Lake sera parfait pour vos vacances, avec son ambiance de week-end estival entre amis. Pas sûr que vous voudrez en refaire après avoir terminé les deux tomes par contre...

Adrien

BRZRKR tome 1

Synopsis : L'homme connu uniquement sous le nom de B est un guerrier immortel. Il est sujet à des accès d'ultraviolence... au détriment de sa raison. Après des siècles d'errance, B a accepté de travailler pour le gouvernement américain en prenant part à des missions trop dangereuses pour des mortels. En échange, B espère obtenir la vérité sur les origines de son existence... et surtout comment y mettre fin !

Auteurs : Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney, Bill Crabtree

L'été, c'est aussi la saison des gros blockbusters au cinéma, donc pourquoi pas en lecture aussi ? BRZRKR (prononcé Berserker) est la rencontre violente entre Wolverine et John Wick. L'idée est de Keanu Reeves qui a su s'entourer d'auteurs de talent afin de nous proposer un récit d'action efficace. Outre les scènes de combat, le personnage est bien travaillé, avec des origines intéressantes. Bref, une très bonne lecture pour cet été en attendant les deux prochains tomes !

Batman Dark City Tome 1

Synopsis : Il est rassurant de penser que le protecteur de Gotham est un maître tacticien inébranlable ayant toujours dix coups d'avance sur ses ennemis. Mais, si c'était le cas, le crime à Gotham aurait été éradiqué il y a déjà bien longtemps. L'homme derrière le masque fascine car il n'est finalement qu'un simple mortel, et le propre de l'homme est d'être faillible. Tandis que les milliardaires les plus influents de Gotham se font assassiner les uns après les autres, Bruce Wayne broie du noir. Arrivera-t-il à s'extirper à temps de ses tourments personnels pour affronter une vieille connaissance et venir en aide à ceux qu'il s'est promis de protéger ?

Auteurs : Chip Zdarsky, Jorge Jimenez

On continue dans le blockbuster de l'été avec Batman Dark City, et l'arrivée de Zdarky sur la série Batman . Ce tome est un incroyable concentré d'action, avec un combat que Batman ne peut en principe pas gagner. Une fuite en avant, et une course pour la survie. Jiminez qui excelle dans les scènes d'action, nous régale. Si la suite de la série sera plus discutable, ce tome est une belle réussite.

Fantasioud

Do A Power Bomb

Synopsis : Lona Steelrose n'a peut-être​ pas le talent de sa mère pour le catch, mais elle a hérité de son énergie. Malgré la réticence des entraîneurs à lui donner sa chance, et la désapprobation de son père qui considère cette carrière trop dangereuse, Lona parviendra-t-elle à reprendre le flambeau de la légendaire Yua Steelrose ? Si le combat semble perdu d'avance, son destin bascule quand elle croise le chemin d'un étrange nécromancien qui lui propose un pacte d'un autre monde...

Auteurs : Daniel Warren Johnson (scénario et dessins), Mike Spicer (couleurs)

Après Extremity et Murder Falcon, Daniel Warren Johnson revient avec un nouveau titre indé, une véritbale petite bombe qui nous transpose dans l'univers du catch... avec une touche de fantasy ! Au delà de la discipline, que l'auteur affectionne tout particulièrement, il s'en sert de cadre pour nous livrer un récit véritablement touchant et sans temps mort. Les personnages sont attachants et l'histoire nous réserve son lot de surprise. Le tout est mis en scène par des artworks d'une énergie folle et des scènes d'actions incroyablement percutantes, qui démontrent encore une fois tout le talent de l'auteur. Bref... tout y est et c'est pour moi le titre le plus maîtrisé de DWJ à ce jour. Une histoire complète en 7 épisodes à retrouver sans plus attendre dans une belle éditon chez Urban.

We Only Find Them When They're Dead

Synopsis : 2367, aux confins de la galaxie. Dans ce futur lointain, l’humanité a épuisé toutes ses ressources et doit sa survie à l'exploitation de dieux morts flottant dans l’espace, dont les cadavres gigantesques servent désormais de matière première. Le Vihan II est l’un des nombreux vaisseaux nécropsiques qui arpentent le cosmos dans l’espoir de trouver ces divinités providentielles. Mais Georges Malik, son capitaine, nourrit une obsession : pourquoi les dieux ne se révèlent-ils que lorsqu’ils sont morts ? Pour tenter de s’émanciper de ce système gangréné par les inégalités et la pauvreté, tout l’équipage s’embarque alors dans un périple sous haute tension à la recherche d'un dieu vivant.

Auteurs : Al Ewing (scénario), Simone Di Meo (dessins)

Al Ewing (Immortal Hulk ) nous propose ici une épopée spatiale fascinante et très cinématographique, aux côtés d'un Simone Di Meo qui démontre d'un véritable talent dans la mise en scène. Une histoire complète en 3 tomes, où chacun se déroule sur une temporalité plus avancée que la précédente, caractérisée par une colorimétrie propre et des thématiques bien distinctes. Le visuel est extrêmement soigné et dispose d'un découpage précis et dynamique. Vous découvrirez en outre des ambiances différentes à chaque tome. Le récit, au delà de son identité futuriste bien marquée, aborde des thèmes qui font échos et indéniablement sens avec notre socièté et notre mode de vie.

Maintenant que l'intégralité de la série est disponible, je ne peux que vous conseiller la découverte de cette oeuvre qui mérite le détour et qui reste est très plaisante à parcourir dans son ensemble, même sans être un grand fan de SF.



N.B. - un point noir tout de même concernant l'édition française ! Se justifiant d'un accueil trop frileux de la part du public, Hi Comics propose le dernier tome à 24.95€ pour 144 pages... c'est bien trop excessif, mais je vous encourage à laisser une chance à la serie et si le prix vous retient, de vous rabattre sur une VO plus abordable auprès de vos libraires spécialisés.

Alemxis

Strange Adventures

Synopsis : Adam Strange, héros victorieux des guerres de Rann–Thanagar, savoure une retraite bien méritée sur Terre en compagnie de sa femme Alanna. En pleine tournée pour la promotion de son autobiographie, il est violemment pris à partie par un lecteur qui lui reproche le massacre d'innocents durant le conflit galactique. Quelques heures plus tard, ce même lecteur est retrouvé assassiné, à coup de blaster. Il reviendra à Mr Terrific de faire toute la lumière sur cette affaire

Auteur : Tom King

Après l’excellent Mr Terrific, Tom King revient avec un polar captivant sur un personnage peu connu du grand public. Ce récit déconstruit le mythe du héros victorieux tout au long du récit avec des épisodes scindés en 2 parties qui ne se rejoignent qu’à la fin. Toutes les réponses sont distillées au long du récit et pour ma part il m’a fallu une seconde lecture pour voir ce que j’avais loupé. Un bon substitut aux romans policiers que l’on peut conseiller à des nouveaux lecteurs.

Hellboy Tome 17 : Les os des géants

Synopsis : Lorsqu'une découverte surprenante est faite en Suède, le B.P.R.D. envoie Hellboy et Abe Sapien pour enquêter. S'ensuit une aventure pleine de légendes nordiques, de créatures mythiques et émaillée d'une menace qui pourrait détruire non seulement la Terre, mais aussi les Neuf Royaumes de la mythologie nordique !

Auteurs : Mike Mignola et Christopher Golden

Quel plaisir de se replonger dans l’univers d’Hellboy après plusieurs années. Avec les températures annoncées, un récit rafraichissant nous plongeant dans la mythologie nordique dans la pure tradition des enquêtes du Bureau de Recherche et de Défense du Parnormal. N’ayant jamais lu le roman d’origine je ne saurai dire si l’adaptation est fidèle mais j’ai eu un vrai plaisir à suivre cette histoire portée par un dessin représentant de manière très fidèle les créatures nordiques.

Uraphire

Aquaman Intégrale

Synopsis : Après des années à régner sur le royaume d'Atlantide, Arthur Curry, dit Aquaman , décide de revenir au monde de la surface avec son épouse, Mera. Mais le retour à la « vie civile » ne se fera pas sans peine, entre la méfiance des autorités à son égard, et les attaques de créatures cannibales issues des profondeurs de l'océan !

Auteur(s) : Geoff Johns (scénario), Ivan Reis, Paul Pelletier (dessin)

Avec l’été, rime la mer et quoi de mieux que de relire des comics sur le personnage qui symbolise le mieux l’océan qu’Aquaman Intégrale. Ce n’est pas la meilleure lecture sur le personnage, mais ça reste le run qui a permis de moderniser le personnage et son univers pour proposer une lecture très accessible. Les arcs sont épiques, remplis d’actions et de moments touchants dignes des plus grands films blockbusters. Ce n’est pas pour rien que son run à servi de base d'adaptation pour le cinéma. Cette série ne serait pas aussi réussie sans les dessins d’Ivan Reis. Son style est sublime, il propose un Aquaman majestueux et un monde aquatique à la fois sublime et terrifiant.

Idéal à lire à la plage en se demandant si les Atlantes ne vont pas venir vous attaquer. Toutefois, soyez prêt car ces intégrales pèsent leur poids.

La Grande épopée De Picsou Tome 1

Synopsis : Non, Picsou n’a pas toujours été un vieux canard pingre au coffre empli de dollars… De 1877 à 1947, du manoir McPicsou aux filons d’or du Klondike, en passant par le pont d’un bateau ou par les bras de Goldie O’Gilt, Picsou a embrassé le passage du XIXe au XXe siècle en vivant des aventures dignes d’un Hemingway ou d’un Jack London !

Auteur : Don Rosa (scénario et dessin)

La Grande épopée de Picsou Tome 1 est un véritable chef d'œuvre qui ravive les souvenirs remontant aux Picsou Magazine. Vous pourriez penser que c’est la nostalgie qui parle, que nenni, même pour les adultes, je vous le dis, c’est une excellente (re)lecture.

C’est une histoire drôle, stimulante à lire, et plus intelligente qu’elle n’y paraît. Ce premier tome est une ode à l’aventure et vous dévoile Picsou sous un nouveau jour. C’est aussi un dessin magnifique très détaillé qui donne envie de relire ce tome 1 juste pour trouver tous les petits détails qu’on a manqué.

Sofia

Supergirl Being Super

Synopsis : À seize ans - du moins, c'est à peu près l'âge qu'elle pense avoir -, Kara aimerait être aussi insouciante et pleine d'assurance que Jennifer et Dolly, ses deux meilleures amies. Les deux jeunes femmes savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles sont, contrairement à Kara, qui semble pourtant tout avoir pour être heureuse, notamment des parents adoptifs aimants qui n'ont jamais craints sa différence. Pourtant, les huit premières années de sa vie restent une énigme qui ne cesse de hanter ses nuits, et la perte de ses pouvoirs...​​​​​​

Auteur(s) : Mariko Tamaki (écriture), Joëlle Jones (dessin)

Lancé dans la collection Urban Link, ce récit inédit n'est que le deuxième publié en français qui se concentre principalement sur Supergirl. Depuis, nous avons eu le droit à Supergirl Woman of Tomorrow, ce qui fait monter le score à 3... c'est peu, mais au moins nous avons de la qualité. Being Super est une lecture complète qui retrace les origines de Kara Zor-El sur Terre depuis son arrivée sur notre planète au début de son adolescence. Ceux qui ont regardé la série de la CW, seront contents de retrouver notre héroïne sous l'identité de Kara Danvers dans la petite bourgade de Midvale. Un clin d'oeil appréciable. Mariko Tamaki arrive à faire coïncider les Al éas de l'adolescence, ses changements et ses drames avec les changements qui s'opère chez Kara. Ses pouvoirs partent en vrille, son état psychologique est chamboulé par ce mystère que représente les huit premières années de sa vie sur Krypton . Des questions qui trouveront leurs réponses, mais qui viendront en poser d'autres. L'action est bien menée, les personnages sont travaillés, et on se laisse facilement porter par cette blonde héroïque qui depuis sa naissance est destinée à aider les autres. Et elle n'a pas à rougir à côté de son cousin, Superman. La partie graphique de Joëlle Jones est superbe. Les cases sont dynamiques, soignées et la mise en couleur par Jones et Kelly Fitzpatrick finissent de rendre le tout frais et moderne. Un récit qui n'a nul besoin d'avoir des connaissances sur Supergirl et son univers.

Harleen

Synopsis : Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de ses rêves en étant embauchée à l'Asile D'Arkham afin d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son coeur : le Joker ! Petit à petit, Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de folie y laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues.​​​​​​

Auteur(s) : Stjepan Šejić (écriture et dessin)

Récit complet qui revient sur le passé de Harleen Quinzel avant qu'elle n'adopte l'identité de Harley Quinn. Psychiatre cherchant à faire ses preuves, elle se voit confier le Joker comme patient. La suite ? On la connaît. Toute la narration est faite à travers la voix de Harley. Ses pensées les plus itnimes nous sont livrées sous le regard d'un Joker manipulateur, sadique et ô combien toxique. Leur relation est dépeinte comme telle, et ça fait du bien de ne pas avoir le côté romantique de la chose. On la découvre optimiste quant à la rédemption des criminels de Gotham. L'humain est fait de nuances de gris pour elle. Mais la réalité est parfois bien moins nuancée et beaucoup plus sombre. Stjepan Šejić prend le temps de montrer que Harley possède une sagesse d'esprit qui, souvent, est presque totalement éclipsée dans les récits post-Harlequin. On découvre la passion pour son métier, mais aussi le fait qu'elle est consciente d'être tombée dans le piège de son futur acolyte de crimes. Visuellement, Šejić nous offre des planches d’une beauté constante. La mise en page est construite de manière à renforcer le sentiment d’introspection où les contes de fées que l’on connaît se mélangent à l’histoire d’Harley Quinn. L’ensemble donne un résultat surprenant et plein de charme. Nous avons droit à un trait fluide qui rend les personnages sensuels, dangereux et expressifs. Cerise sur le gâteau, nous avons le droit à de petits invités... Une lecture qui met en avant la femme qu'est Harleen Quinzel avant son alter ego. C'est sensible, sombre et réaliste dans son traitement de sa relation avec le Joker . À lire !

Voilà pour les conseils de lecture de l'équipe pour vos vacances. Et vous ? Que conseilleriez-vous ?