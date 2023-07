[Review VF] Gilt, La Guilde Des Temporalistes Indépendantes

GILT - La Guilde des Temporalistes Indépendantes est un nouvel album paru chez Delcourt, qui contient une histoire complète écrite par Alisa Kwitney, et dessinée par Mauricet. Il s’agit d’une traduction d’une série publiée à l’origine chez Ahoy Comics.

Romancière, Alisa Kwitney n’est pas une inconnue des comics puisqu’elle a travaillé en tant qu’éditrice chez Vertigo et a écrit plusieurs romans graphiques chez DC Comics. Dans GILT, elle nous raconte l’histoire de deux femmes, Hildy et Trista. La seconde est engagée comme aide à domicile pour assister Hildy. Elle va cependant découvrir une particularité de l’immeuble que la vieille dame habite : il permet de remonter dans le temps ! De manière involontaire, enfin surtout pour Trista, elles vont se retrouver transportées en 1973, mais dans leurs corps de l’époque.

Malgré l’aspect fantastique, il ne s’agit pas d’un comics d’action ou de super-héros. La scénariste nous dresse un portrait de deux femmes, ce qui lui permet de montrer la condition de la femme et son évolution entre 1973 et 2017. Rassurez-vous, elle ne cherche pas à donner de leçon ou pousser la réflexion, car tout ça est écrit avec légèreté. En effet, l’humour est toujours présent, et l’aventure est assez rocambolesque. L’écriture est bonne, même si au début, il y a un poil trop de références lourdement appuyées.

Comme toute histoire de voyage dans le temps, il y a des règles à respecter, ce que ne vont pas forcément faire nos deux héroïnes. Rapidement, les choses vont dégénérer. Le récit va alors partir un peu dans tous les sens, avec parfois des sous-intrigues pas vraiment utiles. Cela participe tout de même au charme de l’histoire, et à son dynamisme. Le tout est suffisamment bien écrit pour ne pas se perdre dans ce foutoir. Et la conclusion de l’album, même si un peu facile, reste dans la lignée du reste : un récit qui ne se prend pas la tête.

Le plus important dans cette histoire, c’est finalement ses héroïnes et leur évolution tout au long de l’album. Les femmes sont vraiment au centre de l’histoire, et leurs personnages sont très bien écrits. Le voyage dans le temps n’est qu’un prétexte pour raconter tout ça de manière un peu loufoque, puisque les actions dans le passé n’ont que peu de conséquence sur le présent. La narration et l’écriture sont suffisamment bonnes pour rattraper certains errements du scénario.

Au niveau du dessin, Mauricet est excellent. Probablement pas assez connu du public, l’artiste belge a une belle carrière, entre la franco-belge et le comics. En comics, il a travaillé par exemple sur Tellos ou chez DC Comics (sur Harly Quinn par exemple). Dans GILT, il peut exprimer tout son talent, avec un dessin soigné qu’il gère du crayonné à la couleur. Du coup, la cohérence entre son trait, l’encrage et la couleur est vraiment appréciable. Les personnages ont tous un visage spécifique reconnaissable, les plans sont intéressants, et le découpage rend la lecture très agréable. Bref, les dessins sont au top, et le travail de Mauricet est bien mis en valeur dans les bonus de l’album.