L'éditeur DSTLRY annonce 8 séries de comics

DSTLRY (prononcez distillery) est un nouvel éditeur américain fondé par David Steinberger et Chip Mosher, un duo déjà à l'origine des Comixology Originals. Il essaie de mettre en place un concept, avec notamment des tirages limités papier, mais aussi numériques. En achetant un comics numérique sur leur site, vous en êtes propriétaire, et vous pouvez le revendre. Parmi les investisseurs de DSTLRY se trouve le groupe Delcourt, ce qui assure une publication dans leur catalogue pour la France.

La première publication de l'éditeur était connu, il s'agit de The Devil's Cut. Elle contiendra 8 histoires qui lanceront 8 séries. Ce ne seront pas des extraits, mais les premières apparitions de ces nouveaux mondes. Il s'agit donc d'une anthologie d'histoires courtes qui resteront inédites. Vous en trouverez le titre, une image et l'équipe artistique pour chacune de ces histoires, qui donneront chacune une série, ci-dessous.

Vous trouverez ensuite quelques couvertures pour The Devil's Cut qui sortira le 30 août prochain. Les autres séries arriveront fin 2023 et en 2024. DSTLRY a annoncé que sa mascotte est un panda roux nommé Mominu. Il sera décliné en jouet à l'occasion de la sortie de The Devil's Cut, et vous en trouverez une photo à la fin de l'article.

“Spectregraph” par James Tynion IV, Christian Ward et Aditya Bidikar

“Shepherd” par Marc Bernardin, Ariela Kristantina, Lee Loughridge et Bernardo Brice

“8 Rules to Make It Out in One Piece” par Elsa Charretier, PK Colinet, Nick Filardi et Clayton Cowles

“A Blessed Day” par Mirka Andolfo, Fabio Amelia, Arancia Studio et Steve Orlando

“The Stowaway” par Jock

“Deleted Scene, #2” par Brian Azzarello, Eduardo Risso et Jared K. Fletcher

“White Boat” par Scott Snyder, Francesco Francavilla, Andworld Design et Tyler Jennes

“What Blighted Flame Burns in Thee?” par Becky Cloonan, Tula Lotay et Richard Starkings

Couvertures de The Devil's Cut par Jock, Francavilla, Cloonan, Lotay, Joelle Jones et Andolfo

Mominu version jouet