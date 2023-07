[Review VF] Planète Lazarus Tome 1 : Batman Vs Robin

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Planète Lazarus 1 Sur 2 : Batman Vs Robin . Le numéro est écrit par Mark Waid, Gene Luen Yang, Nicole Maines, Francis Manapul et Alex Segura et est dessiné par Mahmud Asrar, Riccardo Federici, Scott Godlewski, Bernard Chang, Skylar Patridge, Francis Manapul et Clayton Henry. Il est sorti le 30 juin pour 35 euros. Il contient les titres US Batman vs Robin #1-4 + Lazarus Planet: Alpha #1 + Monkey Prince #10 + Lazarus Planet: Assault on Krypton #1 + Lazarus Planet: We Once Were Gods #1 + Lazarus Planet: Legends Reborn #1.

Au coeur de l'île de Lazare, l'héritage démoniaque de la lignée de Ra's Al Ghul a enfin été libéré, et le démon Nezha veut du sang. Pour exercer une domination totale sur la planète Terre, Nezha a surchargé la magie, désormais, quiconque ose l'utiliser s'expose à un risque mortel. Avec Damian dans les griffes de Nezha et Bruce hanté par le retour d'un vieil ami, le Chevalier Noir et l'Enfant Prodige s'affrontent dans la bataille du siècle !

C'est une déclaration de guerre, père ! Je suis épuisé d'attendre que ta cape soit transmise à son digne propriétaire ! Pas Grayson, ni Todd, ni Drake, pas ces chiffes molles.

Derrière Planète Lazarus vous avez en réalité le tout dernier event DC. Et une fois n'est pas coutume, cette fois, Urban Comics a fait les choses en grands en ajoutant les tie-ins. Pour ceux qui ignorent de quoi il en retourne, il s'agit de numéros annexes qui ne sont pas dans la numérotation d'un event mais qui sont, tout de même, liés audit event du point de vue du scénario. Dans les faits, il s'agit souvent d'un bon moyen de montrer comment réagissent des personnages qui ne seront pas vraiment utilisés par les auteurs à une situation donnée. Les tie-ins sont donc, dans la plupart des cas, liés aux numéros principaux tout en étant parfaitement secondaires. Fait intéressant, il n'est pas rare que les tie-ins soient, en réalité, plus importants qu'ils n'y paraissent ou, plus grave encore, qu'ils soient meilleurs que les numéros principaux. Etant donné qu'il est rare qu'Urban Comics les propose, il est important de souligner ici que l'éditeur les a bel et bien incorporer. Bon, pas de bol, cette fois, les tie-ins sont franchement décevants...

Pour ce qui est du récit principal, par contre, il y a de très bonnes choses. Le début est bien maîtrisé avec le retour d'Alfred ainsi que le pétage de plomb de Damian . Le premier combat passé, on se rend vite compte que le scénariste en a sous le pied et que le rythme sera l'un des points forts de l'oeuvre. Les retournements de situation sont plutôt nombreux et de qualité et nous suivons avec un certain plaisir Batman mener l'enquête avec, à ses côté, son majordome. Les dialogues sont également plutôt bons même si certaines répliques manquent peut-être d'un petit peu de piquant.

Tu adoptes des enfants innocents puis, au lieu de les laisser vivre une vie normale et innocente... Tu les attires dans un monde secret, de violence et d'ombre ! Qui fait une chose pareille ?

Pour ce qui est de la partie graphique, les numéros principaux tenus par Mahmud Asrar sont réalisés de main de maître. Que cela soit au niveau des personnages ou des décors, il y a un réel travail effectué afin d'accompagner au mieux le scénario de Mark Waid. On saluera également la mise en scène de manière générale ainsi que la colorisation. Les autres numéros ne sont pas en reste et sont, globalement, de bonne facture bien qu'ils ne soient pas vraiment dans la lignée de ceux d'Asrar. Nous n'avons donc pas forcément ce sentiment de continuité que l'on apprécie avoir dans ces cas-là mais bon... Les autres épisodes n'ayant déjà que peu de liens avec les numéros principaux du point de vue du scénario, on ne peut pas vraiment dire qu'il est dommage que les dessins ne soient pas plus dans la même dynamique.