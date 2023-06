Tom King à l'honneur chez Urban Comics en octobre

On rattrape un petit oubli sur la présentation d’un mois, un auteur chez Urban Comics avec le mois d’octobre dédié à Tom King.

C'est la tête montante chez DC, un Ancien agent de la CIA qui est plébiscité par la critique pour son Batman, Mister Miracle et Supergirl pour ne citer qu’eux. Un auteur à succès qui fait partie actuellement du groupe de scénaristes qui doit officier sur le nouvel DCU au cinéma.

C'est en toute logique qu’Urban Comics le met en avant, un gros mois en perspective pour l’auteur avec pas moins de 5 publications, mais rassurez-vous, il y a du Batman.

On commence par lui d’ailleurs puisque le 13 octobre sortira la dernière intégrale de Batman Rebirth avec l'équivalent des tomes 10 à 12 de la série Batman Rebirth. Cette sortie sera suivi de BATMAN – KILLING TIME, un récit complet se déroulant durant les premières années du justicier, dessiné par le fabuleux David Marquez (Civil War II). Toujours dans le passé, vous pourrez retrouver GOTHAM CITY : ANNÉE UN, qui suit le personnage de Slam Bradley dans une jeune Gotham City sans Batman.



Pour finir avec l’univers DC, l’éditeur sortira l’intégralité d’Human Target dessinée par Greg SMALLWOOD (Moon Knight). Une maxi-série consacré à Christopher Chance qui doit résoudre son meurtre en enquêtant sur les principaux suspects qui sont la Justice League International. On termine ces sorties par la publication de la première série indépendante du scénariste LOVE EVERLASTING. Un titre en hommage au genre du romance comics avec Elsa CHARRETIER (The Infinite Loop) pour les dessins.

Tous ces titres sortiront le 13 octobre.