[Sorties Comics] Vendredi 23 Juin

Vestron



Fin de l’histoire débutée par Vestron en 2021 avec Transformers volume 1.



Les Decepticons ont pris le dessus.



Cybertron est tombée…



…et Optimus Prime possède l’arme la plus puissante jamais créée…



…c’est peut-être le baroud d’honneur pour les Autobots…



…mais à quoi ressemblerait la victoire dans une situation aussi désespérée ?



Ce neuvième et dernier album de la Série Principale contient également deux récits supplémentaires :

“Light/Star” et “I have no mouth and I must Starscream!”

Prix : 17.95€