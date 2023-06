Marvel Zombies de retour, avec du Garth Ennis dedans

Marvel va faire revenir le monde de Marvel Zombies le temps d'une anthologie intitulée Marvel Zombies: Black, White, & Red. Celle-ci permettra aussi de faire revenir Garth Ennis chez l'éditeur, où il avait marqué les esprits avec son Punisher . Cette nouvelle série sera composée de quatre numéros, et comme les autres, n'aura que trois couleurs : noir, blanc et rouge.

Dans le premier numéro nous seront racontées les histoires de héros comme Spider-Man , Moon Knight ou Daredevil luttant contre d'autres personnages Marvel morts-vivants. Chaque histoire aura le droit à son équipe artistique. La première, de Daredevil , sera celle écrite par Ennis, accompagné de Rachel Stott au dessin. La suivante, sur Spider-Man , sera écrite par Alex Segura et dessinée par Javi Fernández, et enfin celle de Moon Knight sera scénarisée par Ashley Allen et mise en image par Justin Mason.

Marvel Zombies: Black, White, & Red #1 sortira le 25 octobre avec une couverture de Gabriele Dell'otto.