Décès de John Romita Sr à l'âge de 93 ans

C'est une légende de l'âge d'or de l'industrie des comics qui nous quitte. John Romita Sr est mort ce 12 juin dans son sommeil à l'âge de 93 ans. C'est son fils, John Romita Jr, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques heures :

C'est avec le coeur lourd que je prends la parole, mon père est parti paisiblement durant son sommeil. C'est une légende dans le monde du dessin et cela serait un honneur pour moi de marcher sur ses traces [...]. C'était le plus grand homme que j'ais jamais rencontré.

John Romita était notamment connu pour avoir pris la succession de Steve Ditko sur la série Amazing Spider-Man . A ce titre, et en plus d'avoir offert redessiné Peter Parker/Spidey, il est le premier à avoir dessiné un grand nombre de personnages iconiques de l'univers de L'Araignée avec, en tête, Mary-Jane Watson ou encore le Caïd pour ne citer qu'eux. En plus de son poste de dessinateur, il a également été le directeur artistique de Marvel de 1973 jusqu'aux débuts des années 2000.

Le dessinateur, qui a énormément apporté à l'industrie du comic book, était très souvent cité comme étant une influence directe pour de nombreux dessinateurs de la génération actuelle. Il s'agit donc, sans exagération aucune, d'une journée de deuil pour toute la profession.

Nos pensées vont à la famille et aux proches de cet immense dessinateur.