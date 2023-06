[Sorties Comics] Mercredi 14 Juin

Panini Comics



Pas de note

Cette anthologie rend hommage à la diversité de l’univers Marvel. On s'intéresse aux nouveaux couples formés par Hercule et Noh-Varr, et Dragon-Lune et Phyla-Vell. Vous assisterez à une réunion des Young Avengers, grâce à Loki, puis à une aventure du couple royal Hulkling et Wiccan.

(Contient les épisodes US Marvel's Voices: Pride (2022) 1 et Hulkling & Wiccan (2022) 1, inédits)

Prix : 18€