Superman & Lois renouvelée, mais pas Gotham Knights

Le site Deadline annonce que la chaine The CW a renouvelé la série TV Superman & Lois pour une quatrième saison. Cette décision intervient après des mois de négociation, et cette saison ne sera composée que de 10 épisodes. Gotham Knights n'aura en revanche pas cette chance : la série n'aura pas de saison 2. Superman & Lois devient donc la dernière série DC de la chaine.

Outre un nombre réduit d'épisodes, des coupes de budgets risquent d'impacter le casting de Superman & Lois, bien que nous ne savons pas encore précisement ce que cela implique. Pour Gotham Knights, les audiences n'étaient pas mauvaises, et en temps normal, la série aurait eu le droit à une deuxième saison. Cependant, le changement de modèle économique de The CW ne permet de sauver que les plus gros succès de la chaine.