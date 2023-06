Miyamoto Usagi arrive dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Le jeu vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge a le droit à un nouveau DLC qui rajoute notamment Miyamoto Usagi comme personnage jouable. Intitulé Dimension Shellshock, il introduira aussi un nouveau mode de jeu, de nouvelles options de couleur pour les personnages et une nouvelle musique composée par Tee Lopes. Pour présenter tout ça, Tribute Games a diffusé une vidéo que vous trouverez ci-dessous. La date de sortie n'est pas annoncée, mais le DLC arrivera dans l'année. Et il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.