Review : Les Gardiens de la Galaxy vol.3

Officiellement le 32e film du MCU ainsi que le 2e à être inclus dans la Phase V, les Gardiens de la Galaxie vol.3 est sorti depuis le 3 mai en salle et marque la dernière collaboration entre James Gunn et Marvel Studios avant qu’il ne s’attèle à remettre sur pied la Distinguée Concurrence sur grand écran.

Faut-il l’avouer, ce dernier opus arrive dans un contexte bien singulier. Après un véritable ventre mou de la Phase IV, ponctuée de séries dont la majorité présente un intérêt discutable, sans oublier le très décevant Ant-Man Quantumania… Marvel Studios peine à rassembler les foules et parvient même à être boudé par son fandom. Outre la multiplication des productions du MCU, elles deviennent de plus en plus rares à faire l’unanimité tant d’un point de vue commercial que critique.

Malgré tout, les Gardiens de la Galaxy restent le dernier vestige d’une ère plus favorable des studios dont le réalisateur avait réussi un véritable coup de maître en 2014 en s’appropriant des personnages totalement méconnus du grand public et parvenant à les élever face à d’autres héros plus connus aux yeux des fans.

Les Gardiens de la Galaxie premier du nom s’inscrit largement dans mes tops des films du MCU à ce jour (avec Captain America 2 et Avengers Infinity War). C’est une équipe que j’aime suivre mais même si je leur avais pardonné un 2ème volet qui ne m’avait pas totalement convaincu, le Spécial Noël avait ruiné mes attentes quant à l’arrivée du troisième opus.

Alors que pouvait-on attendre de cette dernière itération de la part de James Gunn ? Serait-elle le souffle tant attendu qui ramènerait la confiance des fans et du public auprès des studios ?

Sans détour et ça fait du bien, les Gardiens de la Galaxy 3 est un très bon film !

Contextualisons un peu, les Gardiens ont élu domicile sur Knowhere et tentent d’y établir une nouvelle communauté. Gamora, ressuscitée dans Endgame par le casse temporel, ne fait plus partie de la team et ne porte aucun intérêt à Peter Quill qui noie son chagrin dans l’alcool. C’est par une nuit banale qu’une attaque surprise à l’encontre des membres des Gardiens va les amener à tenter le tout pour le tout pour sauver un membre de l’équipe qui leur est cher… Rocket !

Le ton est donné dès la première scène, sur une acoustique du morceau Creep de Radiohead, on retrouve un Rocket dans un petit mood, fredonnant les paroles tout en traversant les rues de Knowhere. On est loin des chorégraphies enjouées de Star Lord ou de Groot et la scène d’action qui s’ensuit est brutale avec une issue incertaine. On remarquera au passage que la photo du film est plus terne et les couleurs moins saturées !



Une ambiance un peu plus dramatique donc s’installe dans ce volume 3 mais sans oublier ce qui faisait le sel des Gardiens de la Galaxie, à commencer par une bande son toujours aux petits oignons, devenue une marque de fabrique pour le réalisateur.

Son humour aussi, est ici bien mieux maîtrisé et vous fera tirer un sourire si ce n’est un rire, au lieu d’un malaise que l’on pouvait ressentir lors de certaines blagues vraiment bas du front et trop étendues du deuxième épisode par exemple. Le comique est très bien dosé et ne vient pas décrédibiliser les éléments dramatiques ou le propos du film. Il ponctue au contraire ces moments de notes plus légères sans s’étendre vers le ridicule et c’est agréable.

On prend un plaisir de retrouver cette bande de marginaux de l’espace dans cet épisode. On sent que James Gunn est derrière ses personnages puisque chacun gagne en profondeur et sensibilité et certains aspects qui m’avaient exaspéré par le passé (comme un Drax devenu un ressort comique à la limite du stupide) sont plus retenus ici pour offrir une évolution bienvenue aux personnages. Chacun y trouve sa place donc et l’équipe s’en porte bien mieux.

Tout au long du film, on est pris par cette urgence qui anime les membres de l’équipe et cela passe par des scènes d’action un peu plus franches. Les Gardiens vont se heurter à un bestiaire assez varié et ils n’ont pas le temps de faire dans la dentelle. Il faut dire que certains de leurs rivaux se prêtent particulièrement bien à cette brutalité et on se surprendra parfois à assister à des exécutions directes… à toute proportion gardée bien évidemment puisque cela reste un film PG-13 mais quand même ! Une scène spécifique retiendra particulièrement l’attention, tant elle use d’excellentes idées de mise en scène et brille par son efficacité.

Mais c'est véritablement par ses séquences de flashbacks que le fim m'a particulièrement marqué. Installées dans une ambiance à la limite du glauque, elles sont très poignantes et témoignent d’une violence qui reste intelligemment suggérée. Nul besoin de toute façon de rentrer dans l’ultra graphique puisque ces scènes sont suffisamment éloquentes ! D’ailleurs, l’acteur Chukwudi Iwuji qui campe le rôle du Maître de l’Évolution, délivre une performance tout à fait convaincante. Je trouve qu’il réussit à inspirer l’effroi et représente selon moi un bien meilleur antagoniste face à un Kang récemment dévoilé.

Sans en dire plus, James Gunn délivre un message sans équivoque à travers ces séquences. D’aucuns pourront prétendre que leur utilisation est un tire-larme facile, puisque l’on parle ici de maltraitance animale, mais honnêtement vous n’avez pas d’âme si vous parvenez à rester de marbre face à celles-ci.

En revanche, on pourra reprocher un Adam Warlock totalement sous exploité et pas vraiment « comics accurate » (si on est encore à ce stade) pour les plus tatillons. Mais le ressort scénaristique utilisé pour justifier sa personnalité ne m’a pas déplu et m’a semblé plutôt approprié par rapport à ce que veut raconter le film. Il n’a de toute façon pas de place pour être développé ici et ce n’est pas grave puisque ce n’est pas vraiment sur lui que l’on veut se concentrer. Il reste au second plan donc mais détient quand même ses petits moments sympathiques et Will Poulter a suffisamment de charisme pour ne pas le laisser tomber dans l'oubli.

Quelques choix esthétiques pourront surprendre mais contribuent à mon sens à rendre hommage à une science-fiction pulp des années 80-90. À plusieurs reprises on pourra relever quelques clins d’œil appuyés ici et là sans tomber dans le plagiat ou l’absurdité.

En définitive, c'est une véritable lettre d’amour que James Gunn adresse à ses Gardiens avec un très bon film, et si vous êtes un tant soit peu attaché à ses personnages vous apprécierez forcément les 2h30 qui l'en composent. On peut dire qu'il aura largement contribué à Marvel Studios en mettant en scène cette équipe marginale qui sont rapidement devenus des figures incontournables au sein de cet univers, à tel point qu'il y a eu un avant et un après au moment de la sortie du premier opus.

Maintenant je doute que ce dernier film suffît à redresser le MCU, puisque Marvel perd ici un auteur qui s’impliquait un minimum dans ses films et avait l’audace de ne pas succomber à toutes les volontés du studio. Noublions pas que c’est la dernière fois que l’on retrouvera cette équipe dans sa composition actuelle à l’écran qui représentait le dernier pilier d’une saga qui aura fait la gloire du MCU au cinéma. Je ne souhaite que du mieux pour la suite mais pour le moment je doute qu'il y ait un après à la hauteur de la proposition de Gunn… mais ça, seul le temps nous le dira !