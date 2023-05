[Sorties Comics] Mercredi 03 Mai

Panini Comics



Pas de note

Jim Starlin, Tom Grindberg, Angel Medina, Tom Raney



Adam Warlock a réparti les Pierres de l'Infini mais de nombreux défis attendent Gamora, Drax, Dragon-Lune et Pip le Troll ! En effet, Warlock a chassé tout le bien et le mal qui étaient en lui. On connaît Magus, sa part maléfique, mais sa part bienveillante n'est-elle pas toute aussi dangereuse ?

(Contient les épisodes US Warlock and the Infinity Watch (1992) 14-22 et Warlock Chronicles (1993) 1-5, précédemment publiés dans NOUS SOMMES LES GARDIENS DE LA GALAXIE, Titans 182-188 et inédit)

Prix : 36€